Gazzetta - Juventus : Greenwood envisagé pour redynamiser l'attaque ; Marseille pense à Zhegrova

La Juventus prépare une révolution offensive en vue de la saison prochaine. En attendant les développements concernant la prolongation de Dušan Vlahović — avec des signes de confiance grandissante et des négociations qui pourraient s'intensifier après Pâques —, on travaille déjà à la Continassa sur de nouveaux profils pour renforcer l'attaque.

Parmi ceux-ci, selon la Gazzetta dello Sport, un nom déjà évoqué par le passé refait surface avec force : Mason Greenwood. L'ailier offensif, aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, avait été suivi durant l'été 2024 par Cristiano Giuntoli, alors directeur sportif de la Juventus, avant son transfert en Ligue 1.