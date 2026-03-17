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Gianluca Minchiotti

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Gazzetta - Juventus : Greenwood envisagé pour redynamiser l'attaque ; Marseille pense à Zhegrova

Des rumeurs font état d'un double transfert entre la Juventus et Marseille, impliquant deux joueurs

La Juventus prépare une révolution offensive en vue de la saison prochaine. En attendant les développements concernant la prolongation de Dušan Vlahović — avec des signes de confiance grandissante et des négociations qui pourraient s'intensifier après Pâques —, on travaille déjà à la Continassa sur de nouveaux profils pour renforcer l'attaque.

Parmi ceux-ci, selon la Gazzetta dello Sport, un nom déjà évoqué par le passé refait surface avec force : Mason Greenwood. L'ailier offensif, aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, avait été suivi durant l'été 2024 par Cristiano Giuntoli, alors directeur sportif de la Juventus, avant son transfert en Ligue 1.

  • UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR

    La saison de Greenwood parle d'elle-même : 25 buts et 8 passes décisives en 38 apparitions au total. Des statistiques qui font de lui l'un des profils les plus intéressants du marché européen, surtout pour ceux qui recherchent un ailier offensif capable d'avoir un impact à la manière d'un « Yildiz » sur le côté droit.

    Son avenir reste toutefois lié aux performances de Marseille : en cas de non-qualification pour la Ligue des champions, le club français pourrait décider de le céder pour renflouer ses caisses.

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  • ÉVALUATION ET CONCURRENCE

    Le prix ne serait pas modique — il faudrait compter environ 50 millions d'euros, notamment en raison de la part des droits de revente revenant à Manchester United — mais la concurrence pourrait ne pas être très vive. Un retour en Premier League semble compliqué pour Greenwood, tandis que l'option Juventus, déjà envisagée par le passé, pourrait refaire surface de manière concrète.

  • ZHEGROVA-MARSEILLE ?

    Les bonnes relations entre les deux clubs pourraient faciliter l'opération. Mais ce n'est pas tout : Marseille envisagerait également le recrutement d'Edon Zhegrova, un ailier offensif déjà suivi cet été et qui pourrait désormais constituer une cible pour redynamiser son attaque.

    Les prochaines semaines seront décisives, mais une chose est sûre : la Juventus s'active déjà pour construire sa nouvelle ligne offensive.

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