Gazzetta - Juventus : Elkann a confié à Carnevali un plan clair : générer 100 millions d’euros de plus-values

Parmi les joueurs de l’effectif bianconero les plus convoités sur le marché, Bremer vaut 40 millions (coût résiduel : 21), Kalulu 35 (10), Cambiaso 32 (6), Gatti 18 (4) et Miretti 16 (0). Ces joueurs incarnent le profil parfait pour générer une plus-value significative, voire excellente, selon le quotidien.





La mission de Carnevali s’annonce délicate : maintenir l’équipe compétitive, tout en visant le Scudetto, et assainir les finances afin d’atteindre l’équilibre économique et financier. Il devra faire preuve de finesse pour transposer le modèle de Sassuolo à une échelle plus grande.







