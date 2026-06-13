Nommé président-directeur général et directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali devra, dès son arrivée chez les Bianconeri, respecter le business plan déjà défini par le club, lequel vise l’équilibre financier d’ici 2028, notamment pour se conformer aux conditions de l’accordde règlement bientôt signé avec l’UEFA. Comme le souligne La Gazzetta dello Sport, pour l’exercice 2026-2027 (soit sur une période courant jusqu’en juin 2027), la Juve devra générer des revenus de transferts supérieurs à la moyenne récente de 60 millions d’euros. Il s’agirait d’atteindre environ 100 millions d’euros afin de compenser en partie le manque à gagner lié à la Ligue des champions. En excluant l’incontournable Yildiz, la Juve dispose d’une dizaine de joueurs dont la valeur comptable résiduelle est inférieure à la valeur théorique de marché (outre les éléments de la Next Gen).
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Gazzetta - Juventus : Elkann a confié à Carnevali un plan clair : générer 100 millions d’euros de plus-values
Parmi les joueurs de l’effectif bianconero les plus convoités sur le marché, Bremer vaut 40 millions (coût résiduel : 21), Kalulu 35 (10), Cambiaso 32 (6), Gatti 18 (4) et Miretti 16 (0). Ces joueurs incarnent le profil parfait pour générer une plus-value significative, voire excellente, selon le quotidien.
La mission de Carnevali s’annonce délicate : maintenir l’équipe compétitive, tout en visant le Scudetto, et assainir les finances afin d’atteindre l’équilibre économique et financier. Il devra faire preuve de finesse pour transposer le modèle de Sassuolo à une échelle plus grande.