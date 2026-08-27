Gazzetta - Jonathan David veut une indemnité de départ pour quitter la Juventus

Jonathan David et la Juventus continuent de travailler pour trouver une solution pouvant mener à une séparation. L’attaquant canadien, né en 2000, est désormais hors du projet technique de Luciano Spalletti et sa présence à la Continassa risque de devenir un lourd obstacle dans les stratégies de mercato de la Juventus. Arrivé il y a un an en provenance de Lille en tant que joueur libre, mais avec 12,5 millions d’euros de frais annexes et un salaire de 6 millions d’euros nets par saison, David pèse de manière significative sur la masse salariale de la Juventus. Son maintien compliquerait de fait, voire rendrait impossible, l’arrivée d’un autre attaquant avec les caractéristiques recherchées par Spalletti.





À cinq jours de la clôture du mercato, selon Gazzetta.it, la position du Canadien reste claire : David est disposé à changer de maillot seulement pour rejoindre un top club, et avec une indemnité de départ de la part de la Juventus. Une ambition qui, au moins pour l’instant, ne trouve toutefois aucun écho concret. La seule possibilité capable de répondre à ses attentes pourrait être l’Atlético de Madrid, qui a effectué une prise de renseignements pour comprendre si David peut être le remplaçant de Julian Alvarez, de plus en plus attiré par les sirènes du FC Barcelone.



