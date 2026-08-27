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CM Grafica David Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Gazzetta - Jonathan David veut une indemnité de départ pour quitter la Juventus

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J. David

Contacts continus entre la Juventus et l’attaquant canadien pour trouver une solution à son transfert

Jonathan David et la Juventus continuent de travailler pour trouver une solution pouvant mener à une séparation. L’attaquant canadien, né en 2000, est désormais hors du projet technique de Luciano Spalletti et sa présence à la Continassa risque de devenir un lourd obstacle dans les stratégies de mercato de la Juventus. Arrivé il y a un an en provenance de Lille en tant que joueur libre, mais avec 12,5 millions d’euros de frais annexes et un salaire de 6 millions d’euros nets par saison, David pèse de manière significative sur la masse salariale de la Juventus. Son maintien compliquerait de fait, voire rendrait impossible, l’arrivée d’un autre attaquant avec les caractéristiques recherchées par Spalletti.


À cinq jours de la clôture du mercato, selon Gazzetta.it, la position du Canadien reste claire : David est disposé à changer de maillot seulement pour rejoindre un top club, et avec une indemnité de départ de la part de la Juventus. Une ambition qui, au moins pour l’instant, ne trouve toutefois aucun écho concret. La seule possibilité capable de répondre à ses attentes pourrait être l’Atlético de Madrid, qui a effectué une prise de renseignements pour comprendre si David peut être le remplaçant de Julian Alvarez, de plus en plus attiré par les sirènes du FC Barcelone.


  • L’indemnité de départ

    En l’absence d’une destination de premier plan, David continue de faire barrage à l’hypothèse d’un prêt. Et son entourage, selon le quotidien, serait en outre en train de compliquer également un transfert définitif, en réclamant une importante indemnité de départ comme incitation à partir. Un problème loin d’être anodin pour la Juventus : il reste en effet au Canadien quatre années de contrat à 6 millions d’euros nets par saison. Pour parvenir à une résiliation de l’accord, le club turinois devrait donc mettre sur la table une somme considérable, sans pour autant que le joueur puisse s’appuyer sur une clause contractuelle spécifique pour formuler une telle demande.



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  • LE PRÊT

    La voie la plus simple pour débloquer la situation reste celle du prêt. Et par rapport à il y a quelques semaines, David semble aujourd’hui lui aussi plus disposé à écouter des propositions dans cette direction. Le Paris FC, qui a jusqu’ici essuyé plusieurs refus, continue de suivre la situation, mais n’enthousiasme pas le joueur.


    La piste la plus séduisante reste donc celle de l’Atlético de Madrid, la seule qui pourrait concilier les ambitions de David avec les exigences de la Juventus. Le temps presse, toutefois. Le club turinois a besoin de certitudes et les différentes solutions encore à l’étude risquent de se croiser précisément dans les derniers jours du mercato. Le risque concret est d’arriver au sprint final et de devoir concentrer toutes les opérations dans les dernières heures, avec des marges de manœuvre toujours plus réduites.



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