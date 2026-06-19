Gazzetta - Coup de théâtre à la Juventus : prise de contact avec Dybala !

Les négociations entre la Roma et Paulo Dybala sont actuellement au point mort. Le club propose unsalaire de 2,5 millions d’euros par an, tandis que l’entourage del’attaquant argentin en réclame 3 millions, assortis de primes. L’ancien numéro 10 de la Juventus, qui a disputé 293 matchs, inscrit 115 buts et remporté cinq Scudetti, quatre Coupes d’Italie et trois Supercoupes d’Italie entre 2015 et 2022, espère prolonger son aventure romaine. Reste à savoir si la Juventus, où l’Argentin a évolué de 2015 à 2022 (293 matchs, 115 buts, 5 Scudetti, 4 Coupes d’Italie et 3 Supercoupes d’Italie), donnera suite à ce premier contact et comment cette marque d’intérêt influencera le joueur. L’intérêt soudain de la Juventus s’explique par la nécessité de renforcer la créativité de son attaque, après l’échec des pistes Bernardo Silva et Brahim Díaz.















