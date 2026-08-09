Le FC Barcelone est en négociations avec Manchester City afin de tenter de finaliser le recrutement de la star espagnole Rodri.

Si l'arrivée de Rodri venait à se confirmer, le projet de l'entraîneur Hansi Flick ne compterait pas seulement l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, si ce n'est le meilleur de tous, mais bénéficierait également d'un capitaine et de l'un de ces joueurs aux rôles structurants qui élèvent le niveau de compétitivité de n'importe quelle équipe.

Le journal Sport a rapporté que l'arrivée d'un joueur de ce calibre aurait forcément quelques répercussions sur un certain nombre de joueurs de l'effectif du Barça.

Rodri jouit d'un statut et d'une influence considérables, si bien que son recrutement entraînerait logiquement des changements dans la rotation.