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Gavi et Pedri intouchables : un quatuor du Barça sacrifié pour le transfert de Rodri

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T. Marques
Espagne

Rodri bouleverse les plans du Barça et menace quatre joueurs

Le FC Barcelone est en négociations avec Manchester City afin de tenter de finaliser le recrutement de la star espagnole Rodri.

Si l'arrivée de Rodri venait à se confirmer, le projet de l'entraîneur Hansi Flick ne compterait pas seulement l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, si ce n'est le meilleur de tous, mais bénéficierait également d'un capitaine et de l'un de ces joueurs aux rôles structurants qui élèvent le niveau de compétitivité de n'importe quelle équipe.

Le journal Sport a rapporté que l'arrivée d'un joueur de ce calibre aurait forcément quelques répercussions sur un certain nombre de joueurs de l'effectif du Barça.

Rodri jouit d'un statut et d'une influence considérables, si bien que son recrutement entraînerait logiquement des changements dans la rotation.

  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    De Jong et Casadó, premiers concernés

    Sport a souligné que le premier concerné sera Frenkie de Jong, qui a fourni de gros efforts avec la sélection des Pays-Bas afin de participer à la Coupe du monde, et qui vient tout juste d'entamer le processus de récupération après sa grave blessure au genou.

    Mais de Jong, lorsqu'il obtiendra son feu vert médical dans plusieurs mois, constatera que sa place de titulaire, qui était auparavant quasiment garantie, est désormais plus difficile à décrocher.

    Marc Casadó fera lui aussi partie des principaux concernés par l'arrivée de Rodri. Flick avait été très clair avec lui à la fin de la saison dernière, lui indiquant que le mieux qu'il puisse faire était de se chercher un autre club.

    Mais Casadó a continué de rêver, comme il l'a lui-même expliqué au journal Sport, de réussir au Spotify Camp Nou.

    L'idée du club est de vendre définitivement Casadó et, à l'heure actuelle, tous les indicateurs laissent penser qu'il se dirigera vers la Saudi Pro League.

    • Publicité
  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    Tommy Marquez et Marc Bernal

    Un autre joueur issu de l'académie de La Masia a de fortes chances de quitter le club avant la fermeture du marché des transferts estival, si rien ne change : il s'agit de Tommy Marqués.

    Marqués, milieu de terrain âgé de 19 ans, a besoin de temps de jeu et fera en principe partie de la nouvelle stratégie du directeur sportif Deco. Le club cherchera un transfert incluant une option de rachat, afin de générer un revenu financier tout en ne perdant pas le contrôle de l'avenir du joueur.

    Bien que Marc Bernal puisse sembler être l'un des autres joueurs pénalisés par l'arrivée de Rodri à Barcelone, il y a des raisons de penser exactement le contraire.

    Oui, l'arrivée de Rodri pourrait ralentir la progression de Marc Bernal à court terme, mais elle constituera en même temps « le meilleur professeur possible » pour un joueur qui n'a que 19 ans et qui a encore tout un avenir devant lui.

    De plus, Marc Bernal a démontré, tout au long de son parcours à La Masia ainsi que la saison dernière avec l'équipe première, ses qualités de buteur. Il peut donc partager le terrain avec le meilleur joueur de la Coupe du monde et évoluer à un poste plus offensif.

  • PEDRI BARCELONA Getty Images

    D'autres joueurs pourraient en profiter

    Quant à deux joueurs comme Pedri et Gavi, ils font partie des éléments intouchables aux yeux de l'entraîneur Hansi Flick.

    Et bien que la présence de Rodri influence d'une manière ou d'une autre les rôles de Gavi et Rodri au sein du système de jeu, le scénario le plus probable est qu'ils bénéficient eux aussi de sa présence dans l'équipe.

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