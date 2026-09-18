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CM Grafica Roma Gasperini okay nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Gasperini présente Roma-Inter : « Les chiffres disent que l’Inter est la plus forte de notre championnat, depuis quelques années »

Roma
Serie A
G. Gasperini

L’entraîneur de la Roma s’exprime à la veille du choc face à l’Inter

Gian Piero Gasperini, entraîneur de la Roma, s’est exprimé en conférence de presse à la veille du choc face à l’Inter, programmé demain à 18 heures au Stadio Olimpico et comptant pour la 5e journée de Serie A.


VERS ROMA-INTER

« Il y a de la satisfaction à y arriver dans cette situation au classement et avec ces victoires : c’est un beau rendez-vous, un stade plein avec deux équipes importantes. Je m’arrête là. Ce sera l’occasion d’un rendez-vous très attendu. Nous devons penser au match, à notre moment, à l’environnement favorable : ce sont de beaux rendez-vous un peu pour tout le monde. Je vois l’Inter encore au-dessus de tout le monde. Cela fait des années qu’il réalise quelque chose d’extraordinaire, c’est une équipe forte. Ensuite, si tout le monde a envie de rivaliser avec lui, c’est parce que sa force est reconnue. »


  • « Ce sont des matches qui se préparent tout seuls, nous devons être lucides et comprendre quoi faire pour être compétitifs », rapporte TMW. « Il n’y a pas d’autres arrière-pensées : à Turin, cela a été un match difficile, comme tout le championnat. On ne peut pas toujours penser à gagner comme lors des deux premiers matches. Gagner des matches difficiles reste malgré tout une satisfaction. »


    « Les chiffres disent que l’Inter est la plus forte de notre championnat, depuis quelques années. Nous essayons de nous y insérer et d’occuper une position qui montre que, par rapport au passé, nous avons grandi. »


    LULLI

    « S’il est prêt pour un grand match ? S’il joue en championnat, c’est parce qu’il est prêt. Il suit un parcours où il brûle les étapes : je suis très satisfait de lui. »


    L’INTER, CRYPTONITE DE GASP

    « C’est possible... pendant une période, j’ai réussi à obtenir des résultats, alors que ces dernières années, cela n’a pas été le cas. Certains entraîneurs ont changé, mais le résultat est resté le même. Il y a eu une période où c’était aussi le cas contre la Juventus. Il peut y avoir plusieurs composantes, mais c’est assurément une équipe forte. »


    KONE', WESLEY ET PELLEGRINI

    « Nous sommes tous là pour demain et je croise les doigts. Tout le monde est disponible : c’est déjà un résultat incroyable. Aujourd’hui, nous faisons le dernier entraînement, mais avec la tension qui monte, tout rentrera dans l’ordre. Pellegrini peut tout faire : il est disponible. »


    CHANGEMENTS DE SYSTÈME

    « Chaque match est différent et, à ce jour, tout est imprévisible. Contre l’Atalanta, j’ai ajouté deux défenseurs centraux pour gagner le match. Même à Turin, Dybala ou Malen sont sortis pour rééquilibrer le milieu de terrain. Ce ne sont jamais des signaux montrant qu’on ne veut pas gagner. Molina à gauche ? Wesley, on le reverra à droite ? Tout le monde peut jouer sur les deux côtés, ce sont des joueurs très habiles. »


    L’ARBITRE MASSA

    « Demain, Massa sera parfait, comme ça il n’y aura pas de polémiques. »


    ATTAQUE OU DÉFENSE ?

    « Mieux vaut un Malen comme ça ou une défense impénétrable ? Un beau résultat, les deux choses, non ? Moi, je dis que les équipes qui gagnent, c’est parce qu’elles ont la meilleure attaque et la meilleure défense. »



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