« Ce sont des matches qui se préparent tout seuls, nous devons être lucides et comprendre quoi faire pour être compétitifs », rapporte TMW. « Il n’y a pas d’autres arrière-pensées : à Turin, cela a été un match difficile, comme tout le championnat. On ne peut pas toujours penser à gagner comme lors des deux premiers matches. Gagner des matches difficiles reste malgré tout une satisfaction. »





« Les chiffres disent que l’Inter est la plus forte de notre championnat, depuis quelques années. Nous essayons de nous y insérer et d’occuper une position qui montre que, par rapport au passé, nous avons grandi. »





LULLI

« S’il est prêt pour un grand match ? S’il joue en championnat, c’est parce qu’il est prêt. Il suit un parcours où il brûle les étapes : je suis très satisfait de lui. »





L’INTER, CRYPTONITE DE GASP

« C’est possible... pendant une période, j’ai réussi à obtenir des résultats, alors que ces dernières années, cela n’a pas été le cas. Certains entraîneurs ont changé, mais le résultat est resté le même. Il y a eu une période où c’était aussi le cas contre la Juventus. Il peut y avoir plusieurs composantes, mais c’est assurément une équipe forte. »





KONE', WESLEY ET PELLEGRINI

« Nous sommes tous là pour demain et je croise les doigts. Tout le monde est disponible : c’est déjà un résultat incroyable. Aujourd’hui, nous faisons le dernier entraînement, mais avec la tension qui monte, tout rentrera dans l’ordre. Pellegrini peut tout faire : il est disponible. »





CHANGEMENTS DE SYSTÈME

« Chaque match est différent et, à ce jour, tout est imprévisible. Contre l’Atalanta, j’ai ajouté deux défenseurs centraux pour gagner le match. Même à Turin, Dybala ou Malen sont sortis pour rééquilibrer le milieu de terrain. Ce ne sont jamais des signaux montrant qu’on ne veut pas gagner. Molina à gauche ? Wesley, on le reverra à droite ? Tout le monde peut jouer sur les deux côtés, ce sont des joueurs très habiles. »





L’ARBITRE MASSA

« Demain, Massa sera parfait, comme ça il n’y aura pas de polémiques. »





ATTAQUE OU DÉFENSE ?

« Mieux vaut un Malen comme ça ou une défense impénétrable ? Un beau résultat, les deux choses, non ? Moi, je dis que les équipes qui gagnent, c’est parce qu’elles ont la meilleure attaque et la meilleure défense. »







