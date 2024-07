Gareth Southgate a raison de se mettre en retrait : L'Angleterre a besoin d'une nouvelle direction après son échec en finale de l'Euro

Les Three Lions ont été battus par l'Espagne en finale de l'Euro, ce qui a marqué la fin définitive du mandat de Gareth Southgate.

Et voilà, une fois de plus, les éternels perdants football ont encore loupé le coche. L'Espagne est championne d'Europe, à juste titre, tandis que l'Angleterre se demande une fois de plus ce qui aurait pu arriver si...

Avant la finale de l'Euro 2024, la plupart des discussions portaient sur le fait que la victoire était « inscrite dans les étoiles » pour les Three Lions, qui sont arrivés à Berlin sur une vague de chance remarquable. Deux buts brillants à la dernière minute, une séance de tirs au but et l'une des pires décisions de la VAR de tous les temps ont contribué à entretenir les espoirs d'une nation entière de mettre fin à 58 ans de souffrance, le niveau terne du football pratiqué ayant totalement été occulté.

Mais la chance de l'Angleterre a tourné à l'Olympiastadion. Elle n'a pas réussi à arracher la victoire qui comptait le plus, l'Espagne ayant donné une leçon de fluidité et d'efficacité. « Je suis dévasté pour tout le monde », a déclaré Gareth Southgate à ITV Sport après la défaite 2-1. « Nous avons échoué de peu ».

Cette petite phrase résume plus ou moins l'ensemble des huit années passées par Southgate à la tête de l'équipe. L'homme de 53 ans a le mérite d'avoir transformé l'Angleterre en un véritable prétendant à la gloire, mais il n'était pas l'homme qu'il fallait pour franchir la dernière étape. Après quatre semaines de montagnes russes émotionnelles en Allemagne, il est clair qu'une nouvelle direction est nécessaire et Southgate a fait le bon choix en s'en allant maintenant, alors que sa dignité est encore intacte.