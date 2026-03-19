Galatasaray menace de poursuivre Liverpool en justice suite à la terrible blessure de Noa Lang

À la 76e minute du match de mercredi, le joueur de 26 ans a percuté les panneaux publicitaires et s'est effondré au sol, se tordant de douleur tout en serrant sa main droite blessée. Lang a été réconforté par Alisson Becker et Virgil van Dijk pendant que le personnel médical s'occupait de lui, avant de recevoir de l'oxygène et d'être évacué du terrain sur une civière.

Eray Yazga, secrétaire général de Galatasaray, a confirmé l'intention de poursuivre en justice à la suite de cet incident, déclarant : « Nous avons déposé une plainte auprès des représentants de l'UEFA après le match. Ils ont également mené leur enquête. L'UEFA va examiner la question. Nous sommes en pourparlers avec des avocats. Nous allons intenter une action en justice contre l'UEFA pour obtenir une indemnisation. Nous demanderons que le préjudice subi en termes de salaire soit réparé. »