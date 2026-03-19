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Galatasaray menace de poursuivre Liverpool en justice suite à la terrible blessure de Noa Lang
L'urgence médicale de Lang et le procès intenté par Galatasaray
À la 76e minute du match de mercredi, le joueur de 26 ans a percuté les panneaux publicitaires et s'est effondré au sol, se tordant de douleur tout en serrant sa main droite blessée. Lang a été réconforté par Alisson Becker et Virgil van Dijk pendant que le personnel médical s'occupait de lui, avant de recevoir de l'oxygène et d'être évacué du terrain sur une civière.
Eray Yazga, secrétaire général de Galatasaray, a confirmé l'intention de poursuivre en justice à la suite de cet incident, déclarant : « Nous avons déposé une plainte auprès des représentants de l'UEFA après le match. Ils ont également mené leur enquête. L'UEFA va examiner la question. Nous sommes en pourparlers avec des avocats. Nous allons intenter une action en justice contre l'UEFA pour obtenir une indemnisation. Nous demanderons que le préjudice subi en termes de salaire soit réparé. »
- AFP
Un joueur subit une intervention chirurgicale d'urgence
À la suite de cet accident, Lang a subi une intervention chirurgicale visant à sauver son doigt blessé. Malgré cet incident, il a tenté de rassurer ses fans sur les réseaux sociaux en publiant : « Ça arrive. L'opération s'est bien passée ! Merci pour tous vos messages. »** Cependant, les dirigeants de Galatasaray restent furieux et réclament le paiement du salaire du joueur pendant son absence, invoquant ce qu'ils qualifient de risque évitable au stade.
À la suite de cet incident, des membres du personnel d'Anfield ont été aperçus en train d'inspecter la zone où Lang a subi sa blessure choquante. Cependant, on ne sait toujours pas si le panneau publicitaire était dans un état dangereux ou si l'incident était simplement un malheureux accident.
Témoignages oculaires de cette blessure « horrible »
L'ambiance sur le terrain était empreinte d'une réelle inquiétude. Jeremie Frimpong, joueur de Liverpool, a révélé des détails choquants : « Quand je suis allé voir comment allait Noa Lang, plusieurs personnes m'ont dit qu'il avait eu la moitié d'un doigt arraché. Il souffrait énormément. » Cet incident traumatisant a éclipsé une soirée dominée par les Reds, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch et Mo Salah — qui avait manqué un penalty plus tôt — ayant tous trouvé le chemin des filets.
Fort de cette performance sans faille, Liverpool affrontera désormais le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des champions, après que le club français se soit qualifié en battant largement Chelsea.
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Réponse de l'UEFA et bilan de sécurité
En réponse, l'UEFA a confirmé qu'elle menait une enquête sur l'aménagement du bord du terrain. Dans un communiqué, elle a déclaré : « L'UEFA a examiné les circonstances qui ont conduit à ce malheureux accident... et va réexaminer l'aménagement du bord du terrain, y compris les panneaux LED, lors de tous les prochains matchs. Nous souhaitons à Noa Lang un prompt et complet rétablissement. »
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