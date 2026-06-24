« Gabriel Jesus serait une excellente recrue pour le football italien. Je le vois parfaitement à la Juve ou au Milan. » Ces propos sont ceux d’Antonio Careca, ancien attaquant brésilien au palmarès impressionnant en Serie A : 221 matchs et 96 buts sous le maillot de Naples entre 1987 et 1993, avec à son actif un Scudetto, une Coupe de l’UEFA et une Supercoupe d’Italie. À propos de son compatriote, Careca ajoute : « Un joueur avec ses qualités pourrait très bien s’en sortir en Italie. »
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Gabriel Jesus est prêt à rejoindre la Juventus ou le Milan, mais son salaire reste à définir
LES STATISTIQUES DE GABRIEL JESUS
L’arrivée de Gabriel Jesus en Italie est-elle réellement envisageable ? Né en 1997, l’attaquant brésilien vient de boucler sa quatrième saison avec Arsenal, où il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2027. En raison notamment des blessures, ses statistiques individuelles sont en baisse depuis plusieurs saisons. Son exercice 2019-2020, l’un des six qu’il a disputés sous les couleurs de Manchester City, demeure sa référence avec 23 réalisations. Depuis, sa courbe est en berne : 14 buts en 2020-2021 (Manchester City), 13 en 2021-2022 (Manchester City), 11 en 2022-2023 (Arsenal), 8 en 2023-2024 (Arsenal), 7 buts en 2024-2025 (Arsenal) et 5 buts en 2025-2026 (Arsenal). Au total, le natif de São Paulo, âgé de 30 ans, totalise 154 buts en 440 matchs en club et 19 buts en 64 sélections avec la Seleção, sa dernière apparition remontant à 2023.
LE MOMENT DU DÉCLASSEMENT
À un an de la fin de son contrat et alors que ses performances s’érodent, le moment pourrait être venu pour Gabriel Jesus de rejoindre un championnat moins exigeant et moins compétitif que la Premier League. La Serie A, plus tactique mais moins intense et moins exigeante que la Premier League, pourrait donc, à l’aube de ses 30 ans, représenter la destination idéale pour l’international brésilien. Comme le souligne Careca : « Avec ses qualités, il pourrait s’y épanouir ».
LES COÛTS
Question budget, rappelons que, lors de ses précédents transferts, GJ avait été recruté 32 millions d’euros en 2016 (à 19 ans) par Manchester City auprès de Palmeiras, avant de rejoindre Arsenal en 2022 pour 45 millions. Aujourd’hui, en raison de son âge, de ses blessures et d’un contrat qui expire dans un an, sa valeur est réalistement estimée à 20 millions d’euros, un montant abordable pour la Juventus et l’AC Milan, toutes deux à la recherche d’un avant-centre.
Reste l’épineuse question du salaire : à Arsenal, il touche environ 20 M€ par saison, primes comprises, un niveau hors de portée du marché italien. Pour jouer en Serie A, Gabriel Jesus devrait donc accepter non seulement un léger recul sportif, mais aussi une baisse significative de ses émoluments, en se contentant de « seulement » 5 à 6 M€ annuels. Au vu de ces exigences salariales, un arrivée de l’attaquant brésilien en Serie A semble donc plus probable et plus réaliste dans un an, en tant que joueur libre, plutôt que lors du mercato estival imminent.