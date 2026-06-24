Question budget, rappelons que, lors de ses précédents transferts, GJ avait été recruté 32 millions d’euros en 2016 (à 19 ans) par Manchester City auprès de Palmeiras, avant de rejoindre Arsenal en 2022 pour 45 millions. Aujourd’hui, en raison de son âge, de ses blessures et d’un contrat qui expire dans un an, sa valeur est réalistement estimée à 20 millions d’euros, un montant abordable pour la Juventus et l’AC Milan, toutes deux à la recherche d’un avant-centre.





Reste l’épineuse question du salaire : à Arsenal, il touche environ 20 M€ par saison, primes comprises, un niveau hors de portée du marché italien. Pour jouer en Serie A, Gabriel Jesus devrait donc accepter non seulement un léger recul sportif, mais aussi une baisse significative de ses émoluments, en se contentant de « seulement » 5 à 6 M€ annuels. Au vu de ces exigences salariales, un arrivée de l’attaquant brésilien en Serie A semble donc plus probable et plus réaliste dans un an, en tant que joueur libre, plutôt que lors du mercato estival imminent.



