Fuite de la liste des invités au mariage de Ronaldo : Messi sera-t-il présent ?

Selon le site GiveMeSport, une photo présentée comme une invitation au mariage de Ronaldo et Georgina a circulé ces derniers jours, fixant la date de la cérémonie au 1er août au palais « Quinta da Regaleira », dans la ville portugaise de Sintra, avec pour consigne aux invités de porter du noir.

Mais des rapports ont rapidement démenti la tenue du mariage à cette date, un démenti relayé par des médias espagnols, d'autant plus que le palais a continué d'accueillir normalement les visiteurs, ce qui a soulevé des doutes quant à l'authenticité de l'invitation ayant fuité.