Le nom de la star portugaise Cristiano Ronaldo est revenu sur le devant de la scène, mais cette fois loin des terrains de football, après que des rapports européens ont suscité une large polémique au sujet de son mariage attendu avec sa compagne Georgina Rodriguez, sur fond d'une fuite d'une invitation prétendument liée à la cérémonie, ainsi que des rumeurs concernant une liste d'invités réunissant les plus grandes stars du monde, en tête desquelles Lionel Messi.
Traduit par
Fuite de la liste des invités au mariage de Ronaldo : Messi sera-t-il présent ?
- LaPresse
Une invitation qui fuite : le mariage n'est pas encore acté
Selon le site GiveMeSport, une photo présentée comme une invitation au mariage de Ronaldo et Georgina a circulé ces derniers jours, fixant la date de la cérémonie au 1er août au palais « Quinta da Regaleira », dans la ville portugaise de Sintra, avec pour consigne aux invités de porter du noir.
Mais des rapports ont rapidement démenti la tenue du mariage à cette date, un démenti relayé par des médias espagnols, d'autant plus que le palais a continué d'accueillir normalement les visiteurs, ce qui a soulevé des doutes quant à l'authenticité de l'invitation ayant fuité.
- Getty Images Sport
Une liste de stars mondiales : quelle est la position de Messi ?
Malgré la controverse autour de la date de la cérémonie, les rapports ont confirmé que Ronaldo prévoit d'organiser une grande fête en présence d'un grand nombre de célébrités du sport et du spectacle, la liste qui circule comprenant des noms tels que Rio Ferdinand, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, aux côtés de Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake et Travis Scott.
D'autres rapports ont également indiqué que Lionel Messi figurera parmi les invités, dans une démarche qui pourrait à nouveau réunir les deux légendes du football lors d'un événement mondain, loin de la rivalité historique qui les a opposés sur les terrains.
Où se tiendra la cérémonie ?
Selon le rapport, l'option la plus probable à l'heure actuelle est de célébrer le mariage sur l'île de Madère, ville natale de Ronaldo, plutôt qu'à Sintra, l'idée étant d'organiser la cérémonie dans la cathédrale de Funchal, suivie d'une réception privée dans l'un des complexes hôteliers voisins.
À lire également : Énorme surprise : quelle est la vérité sur la nomination de Petkovic à la tête de la sélection saoudienne ?
Et malgré le démenti concernant la tenue du mariage à la date qui avait circulé via l'invitation divulguée, tous les indices confirment que la célébration n'est plus qu'une question de temps, laissant en suspens la principale interrogation : verrons-nous réellement Messi et Ronaldo sur une même photo en dehors du rectangle vert ?
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles