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Frenkie de Jong explique en quoi Marcus Rashford « apporte beaucoup » au jeu du FC Barcelone
Impact tactique et statistiques impressionnantes
Dans une interview accordée au Guardian, Frenkie de Jong a souligné le changement tactique opéré au FC Barcelone depuis l’arrivée de Marcus Rashford, prêté par Manchester United. Le milieu de terrain néerlandais a salué les contributions concrètes de l’attaquant dans toutes les compétitions cette saison. L’attaquant s’est rapidement rendu indispensable, inscrivant 13 buts et délivrant 14 passes décisives en 46 matchs, pour un total de 2 378 minutes passées sur les terrains. Cette efficacité statistique a permis au club catalan de dominer le championnat et d’être à deux doigts d’un deuxième titre consécutif en Liga.
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Pousse pour un transfert définitif
Influent sur le terrain, le joueur de 28 ans veut finaliser son transfert définitif. Il accepterait une baisse significative de son salaire hebdomadaire de 350 000 euros pour rester en Espagne. Manchester United réclame 30 millions d’euros pour l’attaquant.
De Jong a par ailleurs salué l’impact tactique de son coéquipier, expliquant en détail comment sa simple présence contraint les défenses adverses à reculer, créant ainsi des espaces au milieu de terrain. « C’est vraiment un type en or », déclare De Jong. « Il est ouvert et gentil, et il a également un impact énorme pour nous sur le terrain. Grâce à sa vitesse et à sa profondeur de jeu, il apporte vraiment beaucoup à notre jeu. »
Trouver sa place au sein d'un effectif très compétitif
Flick se félicite des performances de Rashford, même si le conseil d’administration du Barça détient la décision finale sur son avenir. L’association de recrues expérimentées et de jeunes issus de la Masia a créé une ambiance électrique au Spotify Camp Nou cette saison. De Jong confirme cette dynamique : « Nous avons une équipe très ouverte, assez jeune, donc il y a beaucoup d’énergie », explique-t-il. « Nous avons beaucoup de potentiel. Il s'agit maintenant de nous assurer de le libérer. »
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Quelle est la suite ?
Après avoir remporté la Supercoupe en début de saison, Rashford et Barcelone sont désormais en bonne voie pour décrocher le titre de champion d'Espagne. Une victoire ou un match nul lors de leur prochain match, un Clásico contre leur grand rival, le Real Madrid, suffira au Barça pour franchir la ligne d'arrivée. Rashford espère finaliser son transfert définitif avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, le 11 juin, où l'Angleterre affrontera la Croatie, le Ghana et le Panama lors de la phase de groupes.