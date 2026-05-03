Frenkie de Jong explique en quoi Marcus Rashford « apporte beaucoup » au jeu du FC Barcelone

Influent sur le terrain, le joueur de 28 ans veut finaliser son transfert définitif. Il accepterait une baisse significative de son salaire hebdomadaire de 350 000 euros pour rester en Espagne. Manchester United réclame 30 millions d’euros pour l’attaquant.

De Jong a par ailleurs salué l’impact tactique de son coéquipier, expliquant en détail comment sa simple présence contraint les défenses adverses à reculer, créant ainsi des espaces au milieu de terrain. « C’est vraiment un type en or », déclare De Jong. « Il est ouvert et gentil, et il a également un impact énorme pour nous sur le terrain. Grâce à sa vitesse et à sa profondeur de jeu, il apporte vraiment beaucoup à notre jeu. »