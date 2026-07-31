L’AC Milan pleure Franco Baresi. L’emblème et légende du club lombard, l’un des plus grands défenseurs de l’histoire, s’est éteint à l’âge de 66 ans.
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Franco Baresi est mort, légende et emblème du Milan
LES CONDOLÉANCES DE L’AC MILAN
L’histoire de l’AC Milan est en larmes après la disparition de Franco Baresi. Son exemple et sa profondeur seront, pour toujours comme son maillot numéro 6, une part intégrante et fondamentale de l’ADN et du parcours de tout le Club. Les condoléances que l’AC Milan adresse à toute la famille de Franco Baresi sont les mêmes que chaque supporter de l’AC Milan s’adresse à lui-même en une heure aussi douloureuse.
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