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Simone Gervasio

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Formule 1 : Antonelli récompensé par… Okoye ! Mais pourquoi le gardien de l’Udinese se trouvait-il à Silverstone ?

Udinese
Serie A
M. Okoye

Un après-midi pas comme les autres pour Maduka Okoye, gardien de but de l’Udinese et des Super Eagles du Nigeria. Le portier frioulan a eu l’honneur de remettre le Pirelli Pole Position Award à Andrea Kimi Antonelli, pilote italien qui a décroché la pole position au volant de sa Mercedes sur le circuit de Silverstone.

  • En vacances au Royaume-Uni, ce jeune homme de 26 ans était l’invité de Pirelli. Grand passionné de Formule 1, il a donc assisté au Grand Prix de Grande-Bretagne. Un clin d’œil aux réseaux sociaux, où il est désormais considéré comme l’un des hommes les plus séduisants de la planète.


    Récemment propulsé en têtedes tendances grâce à son charme, le gardien a séduit des milliers de supporters à travers la planète, suscitant un engouement comparable à celui autour de Vozinha, la star cap-verdienne. En quelques semaines, le gardien de but de l’Udinese a vu sa communauté Instagram passer d’environ 250 000 à plus de 1,5 million d’abonnés, et il a également franchi le million sur TikTok, confirmant ainsi ses talents d’influenceur.

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