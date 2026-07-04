Formule 1 : Antonelli récompensé par… Okoye ! Mais pourquoi le gardien de l’Udinese se trouvait-il à Silverstone ?

En vacances au Royaume-Uni, ce jeune homme de 26 ans était l’invité de Pirelli. Grand passionné de Formule 1, il a donc assisté au Grand Prix de Grande-Bretagne. Un clin d’œil aux réseaux sociaux, où il est désormais considéré comme l’un des hommes les plus séduisants de la planète.





Récemment propulsé en têtedes tendances grâce à son charme, le gardien a séduit des milliers de supporters à travers la planète, suscitant un engouement comparable à celui autour de Vozinha, la star cap-verdienne. En quelques semaines, le gardien de but de l’Udinese a vu sa communauté Instagram passer d’environ 250 000 à plus de 1,5 million d’abonnés, et il a également franchi le million sur TikTok, confirmant ainsi ses talents d’influenceur.