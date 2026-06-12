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foden Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Foden, écarté de la Coupe du monde, s’est mis à jouer avec les pêcheurs

P. Foden
Manchester City

Après une saison perturbée par les blessures, l’heure est désormais à la récupération pour le jeune talent de Manchester City.

L’été de Phil Foden prend un tournant inattendu. Écarté de la liste de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet, le milieu de terrain de Manchester City met à profit cette pause imposée pour retrouver sérénité et condition physique après une saison éprouvante.


Unesérie de pépins physiques ayant émaillé l’exercice écoulé, le milieu de terrain n’a pasaffiché la régularité requise aux yeux du sélectionneur Thomas Tuchel, qui a donc opté pour d’autres options aumoment de composersongroupe pour affronter la Croatie, le Ghana et le Panama dans le groupe L.


  • AVEC LES PÊCHEURS

    Pendant que l’équipe d’Angleterre peaufine sa préparation pour la phase de groupes, Phil Foden a opté pour une méthode pour le moins originale afin de garder le rythme. Né en 2000, le milieu de terrain a pris part à un match amical organisé lors du séminaire d’entreprise d’une société spécialisée dans les produits de pêche sportive, l’un de ses passe-temps favoris loin des terrains.


    Sa présence a rapidement suscité l’intérêt des supporters anglais, impatients de revoir l’un des joueurs les plus doués de sa génération après plusieurs mois délicats. Pour Foden, cettephase est avanttout une période de récupération et de réflexion, nécessaire pour tourner la page des blessures qui ont ponctué son parcours et aborder la saison prochaine au meilleur de sa forme.


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