L’été de Phil Foden prend un tournant inattendu. Écarté de la liste de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet, le milieu de terrain de Manchester City met à profit cette pause imposée pour retrouver sérénité et condition physique après une saison éprouvante.





Unesérie de pépins physiques ayant émaillé l’exercice écoulé, le milieu de terrain n’a pasaffiché la régularité requise aux yeux du sélectionneur Thomas Tuchel, qui a donc opté pour d’autres options aumoment de composersongroupe pour affronter la Croatie, le Ghana et le Panama dans le groupe L.



