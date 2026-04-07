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Hussein Hamdy

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Flick : Yamal ne cherche pas à provoquer des crises… et sa colère est un bon signe

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L'entraîneur allemand refuse les excuses après le match contre l'Atlético

Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a affirmé que son jeune prodige Lamine Yamal ne cherchait pas à faire le buzz avec ses gesticulations, soulignant son soutien total au joueur de 18 ans.

Lors de la conférence de presse précédant le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, Flick a déclaré : « Affronter l'Atlético en Ligue des champions, c'est différent de tout autre match, car la Ligue des champions est la meilleure compétition. Nous devons jouer contre un grand adversaire qui compte de superbes joueurs, mais nous voulons passer à l'étape suivante. »

  • L'obstacle de l'Atlético

    Au sujet de la force de l'adversaire, Flick a déclaré : « L'Atlético est une équipe très coriace. Ils ont un bon état d'esprit, une grande intensité et des joueurs exceptionnels. Lors du dernier match, ils ont laissé plusieurs joueurs au repos, mais d'autres, tout aussi talentueux, ont pris le relais. Il n’est pas facile de marquer deux buts contre l’Atlético, c’est toujours compliqué. Il y aura beaucoup d’émotions lors de ces deux matchs. Nous allons essayer d’obtenir un bon résultat demain, tout en sachant que nous devons jouer là-bas. Lorsque nous avons battu Newcastle, nous le méritions et nous voulons continuer sur cette lancée. »

    Interrogé sur la manière de gérer les joueurs menacés de suspension, l’entraîneur allemand a déclaré : « Je n’accepte aucune excuse. La seule chose à faire, c’est de se concentrer sur ce que nous voulons accomplir sur le terrain. Je ne veux pas me focaliser sur d’autres choses, mais sur ce qui est entre nos mains. Eux aussi ont des joueurs menacés de suspension et la situation est la même pour nous. »

    Quant à la volonté de l'équipe de décrocher un bon résultat avant le match retour, Flick a déclaré : « Nous avons notre style et nous devons le conserver. Nous devons mettre la pression et trouver des espaces. L'important est d'être concentrés dès le début pour ces deux matchs contre l'Atlético. Tout le monde veut jouer la Ligue des champions et nous avons l'occasion d'atteindre les demi-finales, c'est notre objectif. »

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  • Dossier en attente

    Au sujet de l'avenir de João Cancelo, Flick a répondu : « Je ne veux pas parler de l'avenir. Il fait actuellement un travail formidable. Il a joué au Mexique et aux États-Unis pendant la trêve et a eu un long voyage de retour. Lors du dernier match, il était très fatigué. Il possède d'énormes qualités et nous aide beaucoup en ce moment. »

    En ce qui concerne l'aspect physique, Flick a déclaré : « J'espère que cela ne nous affectera pas. Quand on gère les minutes de jeu, on ne sait jamais comment cela va se répercuter par la suite. Nous n'avons pas beaucoup de choix car, en Liga, nous voulions gagner et enchaîner les victoires. En Ligue des champions, c'est différent : tout le monde veut être au plus haut niveau et c'est une grande occasion de montrer notre force. »

    Quant aux inquiétudes concernant les ailiers de l’Atlético de Madrid, Flick a déclaré : « Nous avons essayé de nous préparer pour chaque match, ce qui n’est pas facile. Nous devons tous participer à la défense et être bien placés et organisés. Il est important que nous participions tous à l’attaque et à la défense. »

  • Un tournant

    Interrogé sur le fait de savoir s'il avait eu le temps de préparer une surprise pour l'adversaire, l'entraîneur du FC Barcelone a répondu : « Non. Hier, c'était consacré à la récupération et aujourd'hui, nous avons travaillé sur quelque chose de particulier. Il est important que nous montrions sur le terrain ce que nous travaillons à l'entraînement et j'espère que cela portera ses fruits demain. »

    Interrogé sur le fait de savoir si la victoire 4-0 remportée précédemment constituait un tournant, l'entraîneur allemand a répondu : « Cela arrive parfois. Après ce match et celui contre Gérone, nous avons mieux joué. Nous avons une équipe jeune et notre duo de défenseurs centraux, Kubarsi et Gerard, joue chaque minute. Ils sont formidables. Il est normal que, dans certaines situations, ils ne fassent pas le meilleur choix, mais ce sont des jeunes et ils doivent apprendre. Ils s’améliorent énormément et c’est formidable de voir ça. »

    Lire aussi : Flick lance un regard noir aux stars de Barcelone avant le choc contre l’Atlético

  • La colère de Yamal

    En comparant Rashford et Raphinha sur le plan du pressing défensif, Flick a déclaré : « C'est important. Nous savons qu'il est excellent balle au pied, mais la défense fait partie du jeu. Il se débrouille bien et s'adapte. L'Atlético est très performant sur les ailes. »

    Quant à l’impact du facteur psychologique sur le match, Flick a expliqué : « La situation est différente car nous jouons en Ligue des champions et nous voulons tous être au plus haut niveau. Il est important que nous jouions selon notre style et que tout le monde participe. Il est important que l’attaque nous aide. J’ai le sentiment que le lien entre les supporters et les joueurs est formidable et nous avons besoin d’eux demain. »

    Flick a conclu : « Je l’ai dit samedi. Yamal a tout donné sur l’aile, Cancelo s’est retrouvé en un contre un, tandis que Leva a marqué de la poitrine. Ce qu’il faut comprendre, c’est que Lamine a 18 ans et qu’il est un joueur formidable. Quand vous reverrez le match, vous verrez qu’il fait des choses incroyables. Il n’a que 18 ans. Il a dépassé cinq joueurs et a failli marquer. Il est sorti déçu, c’est un joueur passionné et c’est une bonne chose. Je le soutiendrai toujours. Nous devons être prudents, car tout ce qu’il fait n’est pas uniquement pour faire le buzz autour de lui. C’est un joueur formidable, et nous devons garder à l’esprit qu’il n’a que 18 ans. Je lui ai dit qu’il en était capable et que je le protégerais toujours. C’est un grand joueur et il sera peut-être le meilleur à l’avenir. »

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