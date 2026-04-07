Flick : Yamal ne cherche pas à provoquer des crises… et sa colère est un bon signe

Au sujet de la force de l'adversaire, Flick a déclaré : « L'Atlético est une équipe très coriace. Ils ont un bon état d'esprit, une grande intensité et des joueurs exceptionnels. Lors du dernier match, ils ont laissé plusieurs joueurs au repos, mais d'autres, tout aussi talentueux, ont pris le relais. Il n’est pas facile de marquer deux buts contre l’Atlético, c’est toujours compliqué. Il y aura beaucoup d’émotions lors de ces deux matchs. Nous allons essayer d’obtenir un bon résultat demain, tout en sachant que nous devons jouer là-bas. Lorsque nous avons battu Newcastle, nous le méritions et nous voulons continuer sur cette lancée. »

Interrogé sur la manière de gérer les joueurs menacés de suspension, l’entraîneur allemand a déclaré : « Je n’accepte aucune excuse. La seule chose à faire, c’est de se concentrer sur ce que nous voulons accomplir sur le terrain. Je ne veux pas me focaliser sur d’autres choses, mais sur ce qui est entre nos mains. Eux aussi ont des joueurs menacés de suspension et la situation est la même pour nous. »

Quant à la volonté de l'équipe de décrocher un bon résultat avant le match retour, Flick a déclaré : « Nous avons notre style et nous devons le conserver. Nous devons mettre la pression et trouver des espaces. L'important est d'être concentrés dès le début pour ces deux matchs contre l'Atlético. Tout le monde veut jouer la Ligue des champions et nous avons l'occasion d'atteindre les demi-finales, c'est notre objectif. »