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Hansi Flick FC Bayern 2021Getty Images

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Flick attend l'arrivée de Rodri pour résoudre le casse-tête du Barça

LaLiga
Rodri
H. Flick
FC Barcelone
Espagne

L'effectif du Barça a connu une transformation évidente au cours des dernières années, notamment avec la présence croissante de jeunes joueurs dans l'équipe première.

Avec les départs de Ronald Araujo et Robert Lewandowski cet été, le vestiaire du Barça a perdu la présence de personnalités chevronnées et de joueurs dotés d'un poids et d'une influence considérables au sein du groupe.

Sans ce duo, l'entraîneur Hansi Flick manque quelque peu de personnalités capables d'assumer la responsabilité du leadership et d'imposer le respect au sein du vestiaire. 

Dans ce contexte, le journal Sport a rapporté que le technicien allemand a demandé au club de recruter des joueurs possédant l'expérience et le leadership nécessaires pour compenser ce manque.

Ce fut l'une des principales raisons qui ont poussé Flick à donner son accord pour le transfert de Rodri.

Flick apprécie ce que la star Rodri peut apporter sur le plan technique et qualitatif, mais le plus important à ses yeux, c'est l'expérience et le leadership.

Avec un vestiaire dominé par les jeunes joueurs, Flick estime que l'équipe a besoin d'un joueur capable de faire la différence dans les moments les plus difficiles et les plus importants, en particulier en Ligue des champions et lors de la phase décisive de la saison.

  • RaphinhaGetty Images

    Trio de capitaines de l'équipe

    Rodri peut faire la différence dans ce domaine et combler en partie ce vide qui préoccupe Flick.

    Il faut souligner que le gardien Szczęsny est le seul joueur de l'effectif actuel de l'équipe à dépasser les 30 ans. 

    Bien que Szczęsny fasse preuve d'un esprit positif et aide les jeunes joueurs, il ne possède pas la personnalité d'un leader capable d'imposer le respect dans le vestiaire, comme le faisaient Araújo et Lewandowski.

    Le seul autre joueur susceptible de rejoindre la liste de ceux qui ont dépassé la trentaine est João Cancelo, si son retour au Barça venait à se concrétiser.

    Avec les départs de Ronald Araújo et Ter Stegen, en plus de la blessure de longue durée dont a été victime Frenkie de Jong, le brassard de capitaine du Barça va connaître des changements.

    Raphinha devrait devenir le capitaine numéro un et Pedri le deuxième capitaine, tandis que derrière eux, Gavi et Eric García pourraient rejoindre la liste des capitaines de l'équipe.

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