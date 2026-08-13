Flick attend l'arrivée de Rodri pour résoudre le casse-tête du Barça

L'effectif du Barça a connu une transformation évidente au cours des dernières années, notamment avec la présence croissante de jeunes joueurs dans l'équipe première.

Avec les départs de Ronald Araujo et Robert Lewandowski cet été, le vestiaire du Barça a perdu la présence de personnalités chevronnées et de joueurs dotés d'un poids et d'une influence considérables au sein du groupe.

Sans ce duo, l'entraîneur Hansi Flick manque quelque peu de personnalités capables d'assumer la responsabilité du leadership et d'imposer le respect au sein du vestiaire.

Dans ce contexte, le journal Sport a rapporté que le technicien allemand a demandé au club de recruter des joueurs possédant l'expérience et le leadership nécessaires pour compenser ce manque.

Ce fut l'une des principales raisons qui ont poussé Flick à donner son accord pour le transfert de Rodri.

Flick apprécie ce que la star Rodri peut apporter sur le plan technique et qualitatif, mais le plus important à ses yeux, c'est l'expérience et le leadership.

Avec un vestiaire dominé par les jeunes joueurs, Flick estime que l'équipe a besoin d'un joueur capable de faire la différence dans les moments les plus difficiles et les plus importants, en particulier en Ligue des champions et lors de la phase décisive de la saison.