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Gosens FiorentinaGetty

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Fiorentina : Robin Gosens prêté au Schalke avec option d'achat obligatoire

Mercato
Fiorentina
R. Gosens
Schalke 04

L'avenir de Robin Gosens s'écrit en Allemagne. Le transfert de l'ailier allemand au Schalke 04, fraîchement promu en Bundesliga, est officiel. L'ancien joueur de l'Atalanta quitte la Fiorentina pour rejoindre Schalke dans le cadre d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Le club allemand déboursera au total 2,5 millions d'euros pour s'assurer définitivement les services du joueur né en 1994.

  • Gosens, supporter de Schalke

    La Fiorentina a décidé de se séparer de Robin Gosens, en partie pour alléger sa masse salariale : le joueur percevait 3,7 M€ bruts par an. L’international allemand, désireux d’évoluer à la Veltins Arena, a accepté une baisse de salaire pour s’engager avec le FC Schalke 04, club dont il est supporter. En 2022, il déclarait : « Peut-être que d’ici quatre ans, ils se seront remis sur pied et joueront à nouveau un rôle important en Bundesliga, ce que je souhaite de tout cœur. Et peut-être qu’à ce moment-là, ce sera vraiment le moment idéal pour terminer ma carrière là-bas. » Sous le maillot viola, il a disputé 77 matchs, inscrit 12 buts et délivré 13 passes décisives.

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