Fiorentina : Robin Gosens prêté au Schalke avec option d'achat obligatoire

La Fiorentina a décidé de se séparer de Robin Gosens, en partie pour alléger sa masse salariale : le joueur percevait 3,7 M€ bruts par an. L’international allemand, désireux d’évoluer à la Veltins Arena, a accepté une baisse de salaire pour s’engager avec le FC Schalke 04, club dont il est supporter. En 2022, il déclarait : « Peut-être que d’ici quatre ans, ils se seront remis sur pied et joueront à nouveau un rôle important en Bundesliga, ce que je souhaite de tout cœur. Et peut-être qu’à ce moment-là, ce sera vraiment le moment idéal pour terminer ma carrière là-bas. » Sous le maillot viola, il a disputé 77 matchs, inscrit 12 buts et délivré 13 passes décisives.