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Mastantuono FiorentinaGetty Images
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Fiorentina-Napoli : DAZN, Sky ou en clair ? Où voir le match à la télévision et en streaming

Fiorentina vs SSC Naples
Serie A
Fiorentina
SSC Naples

Le dimanche de Serie A s’ouvre avec le choc entre l’équipe de Vanoli et celle d’Allegri : voici le programme TV, le streaming et les compositions.

Après son premier succès en championnat contre Venise, la Fiorentina repart, et elle le fait avec son nouvel entraîneur Paolo Vanoli, qui a ramené de l’enthousiasme dans l’environnement viola. Après avoir passé sans difficulté l’examen Pise en Coupe d’Italie, voici désormais le premier vrai test, avec la réception du Napoli de Max Allegri au Franchi.

Napoli a renoué avec la victoire après trois défaites de suite, en battant de justesse Bologne 1-0 : l’objectif pour Hojlund et ses coéquipiers est de remonter au classement avant la trêve internationale.

Pour Vanoli, le doute concerne évidemment le poste d’avant-centre, avec Beto qui pousse, mais aussi un Pellegrino buteur à la fois vendredi dernier contre Venise et en Coupe face à Pise. De l’autre côté, Allegri devra se passer de plusieurs éléments, dont Spinazzola, Anguissa et Santos. Devant, le duel est très serré entre Vergara et Lang sur le côté gauche.


  • Fiorentina-Napoli : chaîne TV et streaming en direct

     Match : Fiorentina-Napoli

    Date : dimanche 20 septembre 2026

    Horaire : 12h30

    Chaîne TV : DAZN

    Streaming : DAZN

    • Publicité

  • Compositions probables de Fiorentina-Napoli

     FIORENTINA (4-3-2-1) : De Gea ; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri ; Ndour, Fagioli, Atta ; Mastantuono, Njie ; Beto. Entr. Vanoli

    NAPOLI (4-3-3) : Milinkovic-Savic ; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera ; Gilmour, Lobotka, De Bruyne ; Politano, Hojlund, Lang. Entr. Allegri

  • Où voir Fiorentina-Napoli à la télévision

     Le match de Serie A entre Fiorentina et Napoli sera diffusé en direct à la télévision par DAZN via l'application pour les smart TV compatibles, ou en utilisant des consoles de jeu (PlayStation, Xbox), la TIMVISION Box ou des appareils comme Google Chromecast et Amazon Fire Stick TV.

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  • Où voir Fiorentina-Napoli en streaming

    Fiorentina-Napoli sera également disponible en direct streaming sur des appareils comme les smartphones, les tablettes, les PC et les ordinateurs fixes grâce à DAZN, en téléchargeant l'application ou en se connectant au site officiel de la plateforme.

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