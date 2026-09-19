Fiorentina-Napoli : DAZN, Sky ou en clair ? Où voir le match à la télévision et en streaming

Après son premier succès en championnat contre Venise, la Fiorentina repart, et elle le fait avec son nouvel entraîneur Paolo Vanoli, qui a ramené de l’enthousiasme dans l’environnement viola. Après avoir passé sans difficulté l’examen Pise en Coupe d’Italie, voici désormais le premier vrai test, avec la réception du Napoli de Max Allegri au Franchi.

Napoli a renoué avec la victoire après trois défaites de suite, en battant de justesse Bologne 1-0 : l’objectif pour Hojlund et ses coéquipiers est de remonter au classement avant la trêve internationale.

Pour Vanoli, le doute concerne évidemment le poste d’avant-centre, avec Beto qui pousse, mais aussi un Pellegrino buteur à la fois vendredi dernier contre Venise et en Coupe face à Pise. De l’autre côté, Allegri devra se passer de plusieurs éléments, dont Spinazzola, Anguissa et Santos. Devant, le duel est très serré entre Vergara et Lang sur le côté gauche.



