Fiorentina, Mastantuono officialisé : le communiqué

Le communiqué poursuit : « Mastantuono, né à Azul (Argentine) le 14 août 2007, après avoir été formé dans les équipes de jeunes de River Plate, a débuté en équipe première à seulement 16 ans et, depuis, a cumulé 64 apparitions et 10 buts sous le maillot des « Millonarios ».





Le nouveau joueur violet, lors de la dernière saison, avec le Real Madrid, a disputé 35 matches entre la Liga, la Ligue des champions, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne, en inscrivant 3 buts.





Mastantuono, en outre, est le plus jeune joueur à avoir débuté sous le maillot de l’équipe nationale A d’Argentine et a porté à quatre reprises le maillot de l’Albiceleste ».







