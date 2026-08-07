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Grafica Mastantuono Fiorentina 2026Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Fiorentina, Mastantuono officialisé : le communiqué

Fiorentina
Mercato
Real Madrid
F. Mastantuono

La Fiorentina annonce l’arrivée de l’Argentin en provenance du Real Madrid

Comme on peut le lire dans le communiqué du club florentin : "L’ACF Fiorentina annonce avoir acquis, à titre temporaire, les droits aux performances sportives du joueur Franco Mastantuono en provenance du Real Madrid C.F.".

  • LA CARRIÈRE

    Le communiqué poursuit : « Mastantuono, né à Azul (Argentine) le 14 août 2007, après avoir été formé dans les équipes de jeunes de River Plate, a débuté en équipe première à seulement 16 ans et, depuis, a cumulé 64 apparitions et 10 buts sous le maillot des « Millonarios ».


    Le nouveau joueur violet, lors de la dernière saison, avec le Real Madrid, a disputé 35 matches entre la Liga, la Ligue des champions, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne, en inscrivant 3 buts.


    Mastantuono, en outre, est le plus jeune joueur à avoir débuté sous le maillot de l’équipe nationale A d’Argentine et a porté à quatre reprises le maillot de l’Albiceleste ».



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