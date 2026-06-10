Dans les plans de l’entraîneur Niko Kovac, ni l’Autrichien ni l’Algérien ne sont des titulaires indiscutables, mais ils demeurent des éléments clés du groupe. La saison passée, Bensebaini a disputé 32 matchs avec Dortmund, tandis que Sabitzer en a joué 34.

En matière de contrats, le club suit une ligne directrice claire : aucun joueur ni entraîneur ne doit aborder la dernière année de son engagement dans l’incertitude. Ainsi, les contrats de Felix Nmecha et Nico Schlotterbeck, qui expiraient également en 2027, ont récemment été prolongés, et des discussions sont en cours avec Karim Adeyemi.

Les deux joueurs ont rejoint le BVB en 2023 : l’Autrichien, arrivé en provenance du FC Bayern Munich pour un transfert estimé à 19 millions d’euros, et l’Algérien, qui a rejoint Dortmund après la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach.