Selon le journal Ruhr Nachrichten, le club « Schwarzgelben » ne devrait pas prolonger les contrats du milieu de terrain Marcel Sabitzer et du défenseur Ramy Bensebaini, qui arrivent à échéance en 2027.
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Fini pour deux stars du BVB ? Le Borussia Dortmund aurait pris une décision surprenante
Le club assume ouvertement l’hypothèse d’un départ sans indemnité pour les deux joueurs, n’envisage pas de prolonger leurs contrats et ne compte pas non plus les céder lors du mercato estival en cours.
Par ailleurs, ni Sabitzer ni Bensebaini ne souhaitent partir dès cet été. D’après Transfermarkt.de, leur valeur marchande se situe dans une fourchette de plusieurs millions d’euros, ce qui laisse penser que le BVB pourrait absorber un départ sans indemnité de transfert.
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Selon les informations disponibles, le club n’envisage pas de vendre Maximilian Wöber et Ramy Bensebaini.
Dans les plans de l’entraîneur Niko Kovac, ni l’Autrichien ni l’Algérien ne sont des titulaires indiscutables, mais ils demeurent des éléments clés du groupe. La saison passée, Bensebaini a disputé 32 matchs avec Dortmund, tandis que Sabitzer en a joué 34.
En matière de contrats, le club suit une ligne directrice claire : aucun joueur ni entraîneur ne doit aborder la dernière année de son engagement dans l’incertitude. Ainsi, les contrats de Felix Nmecha et Nico Schlotterbeck, qui expiraient également en 2027, ont récemment été prolongés, et des discussions sont en cours avec Karim Adeyemi.
Les deux joueurs ont rejoint le BVB en 2023 : l’Autrichien, arrivé en provenance du FC Bayern Munich pour un transfert estimé à 19 millions d’euros, et l’Algérien, qui a rejoint Dortmund après la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach.