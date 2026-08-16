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Festival catalan : le Barça étale sa domination en écrasant Bâle

FC Bâle 1893 vs FC Barcelone
FC Bâle 1893
FC Barcelone
Jeux d'amitié des clubs
H. Abdelkarim
L. Yamal
Suisse
Espagne
Égypte

Le FC Barcelone a signé une large victoire face au club suisse de Bâle sur le score de 5-2, ce dimanche soir, dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison.

Le quintuplé du Barça a été inscrit par Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal et Bijou, auteur d'un doublé.

Le journal Mundo Deportivo est revenu sur les temps forts de la rencontre. Le Barça n'a pas tardé à imposer sa domination sur le match et, dès les dix premières minutes, il a menacé la cage de Bâle par les ailes, après que Gordon et Adeyemi ont créé quelques occasions dangereuses.

Espart a lui aussi tenté sa chance d'une frappe aux abords de la surface, mais celle-ci est passée au-dessus de la barre transversale.

Au fil du temps, Bâle est parvenu à limiter le danger des attaques de l'équipe visiteuse, et a même été tout près d'ouvrir le score par l'intermédiaire d'Aaron Malouda.

Mais au moment où Bâle traversait sa meilleure période, le but du Barça est arrivé : Raphinha a adressé un centre au second poteau, et Adeyemi n'a pas hésité à en profiter, frappant du pied gauche au fond des filets.

Avant la fin de la première mi-temps, Raphinha et Fermin ont eu deux occasions de marquer, mais ne les ont pas concrétisées, et le Barça l'a payé.

Quelques instants plus tard, Doukouré a profité d'un mauvais dégagement de la défense du Barça et a expédié le ballon au fond des filets, inscrivant le but de l'égalisation et déclenchant la joie du public.

  • imago-sport-1081163328.jpgSports Press Photo

    Hamza Abdelkarim ramène le Barça en tête

    Après la pause, l'entraîneur Hansi Flick a effectué plusieurs changements dans le but de répartir le temps de jeu, laissant sur le banc Joan García, Eric García, Baldé et Gordon, et faisant entrer à leur place Szczesny, Koundé, Bisqueur et Hamza Abdelkrim, tout en déplaçant Raphinha sur le côté gauche de l'attaque.

    Ces changements ont rapidement porté leurs fruits, puisque la première attaque du Barça en seconde période a débouché sur le deuxième but, inscrit par Hamza Abdelkrim.

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  • FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal vole la vedette

    Lamine Yamal attire tous les regards

    Le but de Hamza a apporté beaucoup de sérénité au Barça, et les supporters n'attendaient plus qu'une seule chose : l'entrée en jeu de Lamine Yamal.

    Yamal avait reçu de vibrants encouragements du public durant l'échauffement, et il a bénéficié d'un accueil chaleureux lorsqu'il est entré sur la pelouse à la 65e minute, aux côtés de Dani Olmo.

    Ont ensuite également fait leur entrée Cubarsi, Bryan Fariñas, Bassiou et Ibrahima Toukara.

    À dix minutes de la fin du match, Koundé a été fauché dans la surface de réparation, offrant un penalty au Barça, que Lamine Yamal s'est chargé de transformer avec succès.

    Le public a célébré ce but, mais le match n'était pas encore terminé, puisqu'Olayinka est parvenu à inscrire le deuxième but de Bâle sur un penalty accordé après une intervention de Fariñas.

    Mais le Barça a de nouveau répondu, avec deux buts consécutifs signés Bassiou.

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