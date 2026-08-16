Le FC Barcelone a signé une large victoire face au club suisse de Bâle sur le score de 5-2, ce dimanche soir, dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison.

Le quintuplé du Barça a été inscrit par Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal et Bijou, auteur d'un doublé.

Le journal Mundo Deportivo est revenu sur les temps forts de la rencontre. Le Barça n'a pas tardé à imposer sa domination sur le match et, dès les dix premières minutes, il a menacé la cage de Bâle par les ailes, après que Gordon et Adeyemi ont créé quelques occasions dangereuses.

Espart a lui aussi tenté sa chance d'une frappe aux abords de la surface, mais celle-ci est passée au-dessus de la barre transversale.

Au fil du temps, Bâle est parvenu à limiter le danger des attaques de l'équipe visiteuse, et a même été tout près d'ouvrir le score par l'intermédiaire d'Aaron Malouda.

Mais au moment où Bâle traversait sa meilleure période, le but du Barça est arrivé : Raphinha a adressé un centre au second poteau, et Adeyemi n'a pas hésité à en profiter, frappant du pied gauche au fond des filets.

Avant la fin de la première mi-temps, Raphinha et Fermin ont eu deux occasions de marquer, mais ne les ont pas concrétisées, et le Barça l'a payé.

Quelques instants plus tard, Doukouré a profité d'un mauvais dégagement de la défense du Barça et a expédié le ballon au fond des filets, inscrivant le but de l'égalisation et déclenchant la joie du public.