Ferran Torres est de plus en plus proche de devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Le club français a en effet formalisé une offre au FC Barcelone d’environ 50 millions d’euros, se rapprochant nettement de la conclusion de l’opération.





Selon Marca, les discussions entre les deux clubs sont désormais à un stade avancé et le feu vert pourrait arriver prochainement. La position du joueur facilite également le transfert : Torres, auteur du but grâce auquel l’Espagne a remporté la Coupe du monde en finale contre l’Argentine, aurait déjà trouvé depuis longtemps un accord de principe avec le PSG, prêt à l’accueillir et à lui confier un rôle important dans le secteur offensif.



