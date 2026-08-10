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Ferran TorresGetty
Gianluca Minchiotti

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Ferran Torres-PSG, fumée blanche proche : offre de 50 millions au Barça

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F. Torres

Le PSG proche du recrutement de l’attaquant qui a décidé la finale de la Coupe du monde

Ferran Torres est de plus en plus proche de devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Le club français a en effet formalisé une offre au FC Barcelone d’environ 50 millions d’euros, se rapprochant nettement de la conclusion de l’opération.


Selon Marca, les discussions entre les deux clubs sont désormais à un stade avancé et le feu vert pourrait arriver prochainement. La position du joueur facilite également le transfert : Torres, auteur du but grâce auquel l’Espagne a remporté la Coupe du monde en finale contre l’Argentine, aurait déjà trouvé depuis longtemps un accord de principe avec le PSG, prêt à l’accueillir et à lui confier un rôle important dans le secteur offensif.


  • La situation contractuelle est décisive.

    Ce qui influe surtout sur l’évaluation de l’attaquant espagnol, c’est sa situation contractuelle. Son contrat avec le FC Barcelone approche en effet de son expiration (30 juin 2027), un élément qui a contribué à maintenir le prix de son transfert à un niveau jugé accessible par le Paris Saint-Germain.


    Le Barça, de son côté, se prépare donc à dire au revoir à l’un de ses attaquants et à encaisser une somme importante à réinvestir sur le marché des transferts. Pour le PSG, en revanche, l’opération représente l’occasion d’ajouter de la qualité et de la polyvalence à son secteur offensif. Il reste les derniers détails à régler entre les clubs, mais la route vers Paris pour Ferran Torres semble désormais toute tracée.




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