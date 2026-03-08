Fermin Lopez admet que Barcelone se méfie du « stade difficile » et du style « physique » de Newcastle

« Nous avons un peu souffert vers la fin, mais je pense que nous avons très bien défendu dans les dernières minutes. Je suis très heureux de cette victoire », a déclaré Fermin après le match, selon Mundo Deportivo. « Nous savons que nous devons conserver cet avantage, et sachant que le Real Madrid a gagné hier, il était crucial de remporter la victoire aujourd'hui. C'est exactement ce que nous avons fait et nous sommes ravis. Nous nous concentrons désormais sur mardi. »

En vue du match européen contre Newcastle, le milieu de terrain a admis que le jeu physique de l'équipe de Premier League était une préoccupation majeure pour les Blaugrana. « Nous abordons ce match avec optimisme après notre victoire. Nous savons également que nous allons disputer un match similaire à celui d'aujourd'hui, dans un stade très difficile contre un adversaire très physique. Nous espérons réaliser une excellente performance, jouer notre jeu habituel et gagner », a-t-il ajouté.