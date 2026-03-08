Getty
Fermin Lopez admet que Barcelone se méfie du « stade difficile » et du style « physique » de Newcastle
L'échauffement à Bilbao prépare Fermin pour son voyage en Angleterre
Fermin, qui est entré en jeu en deuxième mi-temps pour aider son équipe à remporter la victoire à Bilbao, estime que l'ambiance qui régnait au Pays basque était parfaite pour se préparer à ce qui attend son équipe en Angleterre. L'attaquant de 22 ans ne se fait aucune illusion sur la tâche qui l'attend, reconnaissant que l'équipe de Hansi Flick doit être prête à rivaliser avec l'intensité des Magpies d'Eddie Howe sur leur propre terrain.
Fermin se prépare pour un test « physique » à Tyneside
« Nous avons un peu souffert vers la fin, mais je pense que nous avons très bien défendu dans les dernières minutes. Je suis très heureux de cette victoire », a déclaré Fermin après le match, selon Mundo Deportivo. « Nous savons que nous devons conserver cet avantage, et sachant que le Real Madrid a gagné hier, il était crucial de remporter la victoire aujourd'hui. C'est exactement ce que nous avons fait et nous sommes ravis. Nous nous concentrons désormais sur mardi. »
En vue du match européen contre Newcastle, le milieu de terrain a admis que le jeu physique de l'équipe de Premier League était une préoccupation majeure pour les Blaugrana. « Nous abordons ce match avec optimisme après notre victoire. Nous savons également que nous allons disputer un match similaire à celui d'aujourd'hui, dans un stade très difficile contre un adversaire très physique. Nous espérons réaliser une excellente performance, jouer notre jeu habituel et gagner », a-t-il ajouté.
La stratégie de rotation de Flick porte ses fruits
La victoire à San Mames a été d'autant plus impressionnante que Flick a choisi de laisser plusieurs de ses stars sur le banc. En vue de la Ligue des champions, l'entraîneur allemand a largement fait tourner son effectif, afin que ses principaux attaquants restent en forme pour le déplacement à Tyneside après un calendrier national éprouvant.
Fermin a souligné que la récupération serait la priorité au cours des 48 prochaines heures, alors que l'équipe se prépare à s'envoler pour l'Angleterre. Le milieu de terrain a fait remarquer que « nous avons très peu de temps pour récupérer » et a insisté sur l'importance vitale pour l'équipe de pouvoir se reposer correctement avant d'affronter les supporters de Newcastle mardi soir.
Raphinha prêt à entrer en action
Raphinha est un joueur qui devrait être en pleine forme pour le match aller des huitièmes de finale. L'ailier brésilien a également débuté sur le banc contre l'Athletic Club, mais il insiste sur le fait qu'il a encore beaucoup d'énergie à revendre. « Je ne suis pas aussi fatigué que certains autres joueurs. Après tout, je me remets d'une blessure mineure, j'ai donc eu le temps de me reposer. Je me sens bien », a expliqué l'ancien joueur de Leeds United après le match.
L'attaquant a reconnu que si l'équipe ressentait les effets de ses récents efforts, le fait de rester en tête de la Liga lui donnait un énorme coup de pouce psychologique. « Il est vrai que nous ressentons une certaine fatigue après le dernier match, car il a été très difficile, et c'est normal. Le plus important, c'est que nous ayons obtenu les trois points », a conclu Raphinha, alors que Barcelone cherche à poursuivre sur sa lancée dans l'antre du lion, à St James' Park.
