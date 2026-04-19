FC Bayern Munich : une bataille de transferts autour de Min-Jae Kim se profile-t-elle ?

En Turquie, Min-Jae Kim ne suscite pas seulement l’intérêt de son ancien club, Fenerbahçe. Selon le journaliste turc Alper Yemeniciler, les deux autres cadors stambouliotes, Galatasaray et Beşiktaş, ont aussi approché l’agent du joueur. En cas de retour en Turquie, le défenseur privilégierait toutefois le club où il a déjà évolué lors de la saison 2021/2022.

Le défenseur sud-coréen de 29 ans avait d’abord rejoint le SSC Naples pour 19 millions d’euros, avant de s’engager un an plus tard au FC Bayern pour 50 millions d’euros et un contrat courant jusqu’en 2028. Il n’a toutefois pas répondu aux attentes. Actuellement troisième choix en défense centrale derrière Dayot Upamecano et Jonathan Tah, il figurerait sur la liste des partants cet été, avec une indemnité de transfert estimée à 30 millions d’euros.

Outre ces cadors turcs, la Juventus Turin et l’AC Milan ont récemment été évoqués comme destinations possibles pour le Sud-Coréen.