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FC Bayern Munich : une bataille de transferts autour de Min-Jae Kim se profile-t-elle ?

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M. Kim

En Turquie, Min-Jae Kim suscite l’intérêt de plusieurs clubs, dont son ancien employeur, Fenerbahçe. Le FC Bayern pourrait officialiser son titre de champion dès dimanche. Retrouvez ici toutes les actualités et les rumeurs concernant le FCB.

Autres actualités et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • « C’était une situation extrême » : le club bavarois ne prévoit pas de sanction de l’UEFA 
  • Le club bavarois se dirige vers un nouveau titre : comment célébrer cette réussite, Vincent Kompany ? 
  • « Ça m’a aussi surpris » : Freund réagit à une rumeur explosive.
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    FC Bayern : d’autres clubs s’intéresseraient à Min-Jae Kim

    En Turquie, Min-Jae Kim ne suscite pas seulement l’intérêt de son ancien club, Fenerbahçe. Selon le journaliste turc Alper Yemeniciler, les deux autres cadors stambouliotes, Galatasaray et Beşiktaş, ont aussi approché l’agent du joueur. En cas de retour en Turquie, le défenseur privilégierait toutefois le club où il a déjà évolué lors de la saison 2021/2022.

    Le défenseur sud-coréen de 29 ans avait d’abord rejoint le SSC Naples pour 19 millions d’euros, avant de s’engager un an plus tard au FC Bayern pour 50 millions d’euros et un contrat courant jusqu’en 2028. Il n’a toutefois pas répondu aux attentes. Actuellement troisième choix en défense centrale derrière Dayot Upamecano et Jonathan Tah, il figurerait sur la liste des partants cet été, avec une indemnité de transfert estimée à 30 millions d’euros. 

    Outre ces cadors turcs, la Juventus Turin et l’AC Milan ont récemment été évoqués comme destinations possibles pour le Sud-Coréen.

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  • FC Bayern, Actualités : Kompany réagit à l’anecdote sur la tarte aux pommes évoquée par Uli Hoeneß.

    L’entraîneur Vincent Kompany a livré sa version de l’anecdote de la tarte aux pommes, popularisée par Uli Hoeneß. Le président du FC Bayern avait raconté, lors d’un podcast avec le ministre-président bavarois Markus Söder, que Kompany et le directeur sportif Christoph Freund s’étaient rendus l’été dernier au lac de Tegernsee pour le convaincre de recruter Xavi Simons. 

    Selon Hoeneß, il aurait alors coupé court en plaisantant : « Vinc, tu peux encore manger une part de tarte aux pommes, mais tu n’auras pas Xavi ! Nous voulons que tu fasses jouer les jeunes. » Finalement, Simons a rejoint Tottenham Hotspur, tandis que, à Munich, c’est Lennart Karl qui a émergé. 

    « Christoph, moi-même, Max (Eberl) et Jan (Dreesen) formons un groupe très motivé et très actif », a expliqué Kompany en conférence de presse. « Nous tentons toujours de convaincre, mais toujours dans une bonne ambiance et avec beaucoup de respect. C’est un processus normal, fondé sur la communication. Nous testons des choses puis nous les acceptons. J’ai dit à M. Hoeneß : à notre âge, vous auriez poussé tout autant que nous. Ensuite, nous avons mangé de la tarte aux pommes et tout était réglé. »

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern, Actualités : le FCB peut officiellement valider son titre de champion face à Stuttgart.

    Après le faux pas du Borussia Dortmund samedi face au TSG Hoffenheim, le FC Bayern peut décrocher son 35^e titre de champion dès dimanche contre le VfB Stuttgart. Pour cela, il lui suffit de prendre au moins un point face aux Souabes. Le coup d’envoi sera donné à 17 h 30 à l’Allianz Arena.

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    DateMatchCompétition
    Dimanche 19 avrilFC Bayern – VfB StuttgartBundesliga
    Mercredi 22 avrilBayer Leverkusen vs FC BayernCoupe d’Allemagne
    Samedi 25 avrilFSV Mayence 05 – Bayern MunichBundesliga
    Mardi 28 avrilParis Saint-Germain - FC BayernLigue des champions
    Samedi 2 maiFC Bayern – 1. FC HeidenheimBundesliga


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