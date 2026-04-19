FC Bayern Munich : une bataille de transferts autour de Min-Jae Kim se profile-t-elle ?

L’entraîneur Vincent Kompany a livré sa version de l’anecdote de la tarte aux pommes, popularisée par Uli Hoeneß. Le président du FC Bayern avait raconté, lors d’un podcast avec le ministre-président bavarois Markus Söder, que Kompany et le directeur sportif Christoph Freund s’étaient rendus l’été dernier au lac de Tegernsee pour le convaincre de recruter Xavi Simons.
Selon Hoeneß, il aurait alors coupé court en plaisantant : « Vinc, tu peux encore manger une part de tarte aux pommes, mais tu n’auras pas Xavi ! Nous voulons que tu fasses jouer les jeunes. »
Finalement, Simons a rejoint Tottenham Hotspur, tandis que, à Munich, c’est Lennart Karl qui a émergé.
« Christoph, moi-même, Max (Eberl) et Jan (Dreesen) formons un groupe très motivé et très actif », a expliqué Kompany en conférence de presse. « Nous tentons toujours de convaincre, mais toujours dans une bonne ambiance et avec beaucoup de respect. C’est un processus normal, fondé sur la communication. Nous testons des choses puis nous les acceptons. J’ai dit à M. Hoeneß : à notre âge, vous auriez poussé tout autant que nous. Ensuite, nous avons mangé de la tarte aux pommes et tout était réglé. »