FC Bayern Munich : le club bavarois pourrait-il surprendre le PSG ?

Autres actualités et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :
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Autres actualités et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :
Selon L’Équipe, le FC Bayern Munich s’intéresserait de près à Pierre Mounguengue, jeune attaquant issu du centre de formation du Paris Saint-Germain.
D’après L’Équipe, le club bavarois suit avec attention Pierre Mounguengue, actuel attaquant des U19 du PSG. Formé au club parisien depuis 2021, le jeune international a fait ses débuts en Ligue 1 début mai, lors du match nul 2-2 contre Lorient. Il est entré en jeu lors du dernier quart d’heure, pour ce qui constitue à ce jour sa seule apparition sous les ordres de Luis Enrique.
Reste à savoir si le Bayern parviendra à le recruter. D’après L’Équipe, le rival local et concurrent en Ligue 1, le FC Paris, serait aussi sur le coup pour ce joueur de l’équipe de France U19, mais Mounguengue pencherait actuellement en faveur d’un premier contrat professionnel avec le PSG, des négociations étant déjà en cours.
Le départ d’Alexander Nübel du FC Bayern Munich est acté : son prêt au VfB Stuttgart prend fin en juin, et malgré un contrat jusqu’en 2030, le club bavarois ne compte plus sur lui, comme l’ont confirmé les dirigeants Max Eberl et Christoph Freund. Mais quelle suite pour le gardien de but, triple international allemand ?
Selon Sky, son avenir reste incertain, aucun club n’ayant encore formulé d’offre concrète. Autre surprise : le Bayern ne réclamerait pas les 20 à 25 millions d’euros attendus pour le gardien de 29 ans, mais se contenterait de 10 à 15 millions.
Après les prolongations de contrat des deux vétérans Manuel Neuer et Sven Ulreich, le Bayern prévoit de compter pour la saison à venir sur le trio de gardiens actuel composé de Neuer, Ulreich et Jonas Urbig. Arrivé en 2020 en provenance du FC Schalke 04, Nübel n’a disputé que quatre matchs officiels sous les couleurs bavaroises.
Prêté à l’AS Monaco entre 2021 et 2023, puis directement au VfB, il y a connu de grands succès. Toutefois, les Schwaben ne peuvent pas assumer son salaire élevé, largement pris en charge par le Bayern durant le prêt.
Petite anecdote : samedi, à l’occasion de ce qui devrait être son dernier match sous les couleurs du VfB, Nübel espère bien titiller son club formateur en soulevant la Coupe d’Allemagne aux dépens du Bayern.
Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, a répondu par une pique à la provocation virulente de son rival local, le TSV 1860 Munich, lors de la fête organisée dimanche pour célébrer le titre de champion.
« Malheureusement, nos supporters ne peuvent pas rendre la pareille, car le 1860 n’aura pas de titre de champion à fêter de sitôt », a déclaré Hainer en souriant au journal Bild, en référence au club de troisième division situé juste à côté, alors que la fête battait son plein.
Pendant que les supporters bavarois déployaient un immense logo sur la Marienplatz pour célébrer le titre, les observateurs ont soudain remarqué que les lettres « 1860 » y étaient intégrées. Pire encore : au lieu de « FC Bayern München », on pouvait lire « FC Bauern H****söhne ». Selon les informations de SPOX, cette action est l’œuvre du principal groupe d’ultras du club munichois.
Le défenseur central Grayson Dettoni, prêté à Darmstadt 98 depuis fin janvier, devrait quitter définitivement le FC Bayern Munich cet été.
Selon le magazine Kicker, Darmstadt souhaite lever l’option d’achat qui figure dans le contrat du jeune défenseur central. Bien que le joueur de 20 ans n’ait disputé que deux matchs depuis son arrivée dans le club de deuxième division, il s’engagerait définitivement avec Darmstadt et tournerait ainsi le dos au FCB après neuf ans.
Arrivé en 2017 au centre de formation du FCB en provenance du rival local, le 1860 Munich, le défenseur n’a pas réussi à percer en équipe première, mais il a disputé 45 matchs de Regionalliga avec la réserve du Bayern. Son contrat avec le Bayern court encore jusqu’en 2028.
Match
Match
Compétition
23 mai
FC Bayern – VfB Stuttgart
Coupe d’Allemagne
25 juillet
SV Wehen Wiesbaden – FC Bayern (match amical)
Match amical
4 août
Jeju SK FC – FC Bayern
Match amical
7 août
FC Bayern - Aston Villa
Match amical
15 août
FC Bayern - RB Leipzig
Match amical