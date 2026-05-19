FC Bayern Munich : le club bavarois pourrait-il surprendre le PSG ?

Le départ d’Alexander Nübel du FC Bayern Munich est acté : son prêt au VfB Stuttgart prend fin en juin, et malgré un contrat jusqu’en 2030, le club bavarois ne compte plus sur lui, comme l’ont confirmé les dirigeants Max Eberl et Christoph Freund. Mais quelle suite pour le gardien de but, triple international allemand ?

Selon Sky, son avenir reste incertain, aucun club n’ayant encore formulé d’offre concrète. Autre surprise : le Bayern ne réclamerait pas les 20 à 25 millions d’euros attendus pour le gardien de 29 ans, mais se contenterait de 10 à 15 millions.

Après les prolongations de contrat des deux vétérans Manuel Neuer et Sven Ulreich, le Bayern prévoit de compter pour la saison à venir sur le trio de gardiens actuel composé de Neuer, Ulreich et Jonas Urbig. Arrivé en 2020 en provenance du FC Schalke 04, Nübel n’a disputé que quatre matchs officiels sous les couleurs bavaroises.

Prêté à l’AS Monaco entre 2021 et 2023, puis directement au VfB, il y a connu de grands succès. Toutefois, les Schwaben ne peuvent pas assumer son salaire élevé, largement pris en charge par le Bayern durant le prêt.

Petite anecdote : samedi, à l’occasion de ce qui devrait être son dernier match sous les couleurs du VfB, Nübel espère bien titiller son club formateur en soulevant la Coupe d’Allemagne aux dépens du Bayern.