FC Bayern, Actualités : Newcastle United exigerait une indemnité record pour le transfert d'Anthony Gordon

Le FC Bayern pourrait réellement recruter Anthony Gordon cet été, mais le champion d’Allemagne devrait débourser une somme record pour y parvenir. Selon la BBC, Newcastle United est prêt à écouter les offres concernant l’attaquant de 25 ans. Mais, en raison de la situation contractuelle du joueur (il reste quatre ans de contrat), les discussions sérieuses avec les Magpies ne pourraient s'engager qu'à partir d'une offre minimale de 80 millions d'euros. Un montant qui ferait de Gordon la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club munichois, derrière Lucas Hernandez et après Harry Kane (95 millions).

Un atout pour le Bayern : d’après la BBC, le joueur connaît l’intérêt du champion d’Allemagne en titre et se montrerait réceptif à l’idée de rejoindre la Bundesliga. Ce facteur explique pourquoi les observateurs estiment que les chances d’un transfert vers le FCB sont très bonnes.

Selon Sky, les Munichois, qui cherchent un successeur et un concurrent à Luis Díaz sur l’aile gauche – tout en pouvant aussi évoluer en pointe pour soulager Kane – ont déjà engagé des discussions « très concrètes » avec l’entourage du joueur. Polyvalent, adroit balle au pied et capable d’évoluer sur l’aile ou dans l’axe, l’attaquant serait, toujours selon ces sources, le « candidat idéal » pour renforcer l’attaque bavaroise.

L’expert en transferts Fabrizio Romano a depuis indirectement confirmé ces informations, ajoutant que, sous la contrainte du fair-play financier et d’une masse salariale élevée, les Magpies devraient céder au moins un de leurs cadres cet été. Outre Gordon, Sandro Tonali et Bruno Guimaraes attireraient également de nombreux prétendants.

Toutefois, le Bayern n’est plus seul dans la course : selon Romano, plusieurs clubs de Premier League suivent aussi l’international anglais. Ces dernières semaines, Arsenal a notamment été cité. Selon Le Sun, les Gunners seraient même prêts à débourser jusqu’à 90 millions d’euros pour Gordon, une somme que le FCB n’investira sans doute pas pour un joueur appelé, en raison des performances extrêmement convaincantes et constantes de Luis Díaz, à endosser dans un premier temps un rôle de challenger. D’après Sky, le Bayern serait néanmoins prêt à monter jusqu’à 70 millions d’euros.

Récemment, la politique de recrutement du club bavarois semblait pourtant privilégier les jeunes issus du centre de formation ou les joueurs de retour de prêt pour occuper des rôles de doublure, dans un souci de maîtrise des coûts salariaux et de promotion de la jeunesse. Dans cette optique, l’entraîneur Vincent Kompany a déjà offert davantage de temps de jeu aux jeunes talents du club et aurait récemment appelé Noel Aseko pour lui proposer une place dans l’effectif professionnel à compter de la saison prochaine.

Prêté depuis plus d’un an à Hanovre 96, le jeune homme s’y est imposé comme le maître à jouer des Rouge et Blanc, candidats à la montée en Bundesliga. Le club de Basse-Saxe a donc activé l’option d’achat négociée avec le Bayern, avant que le champion en titre ne récupère Aseko via une contre-option. De retour à Munich, le jeune milieu pourrait ainsi prendre la place laissée vacante par le départ de Leon Goretzka.