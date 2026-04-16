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FC Bayern, Actualités : Newcastle United exigerait une indemnité record pour le transfert d'Anthony Gordon

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J. Kimmich

Le FC Bayern s’apprête à entrer dans une course potentiellement très onéreuse pour recruter Anthony Gordon. Joshua Kimmich espère que son fils obtiendra l’autorisation de se coucher plus tard afin de suivre la rencontre face au Real. Toutes les actualités et rumeurs autour du FCB.

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  • ANTHONY GORDON NEWCASTLE Getty Images

    FC Bayern, Actualités : Newcastle United réclamerait une indemnité de transfert colossale pour Anthony Gordon.

    Le FC Bayern pourrait réellement recruter Anthony Gordon cet été, mais le champion d’Allemagne devrait débourser une somme record pour y parvenir. Selon la BBC, Newcastle United est prêt à écouter les offres concernant l’attaquant de 25 ans. Mais, en raison de la situation contractuelle du joueur (il reste quatre ans de contrat), les discussions sérieuses avec les Magpies ne pourraient s'engager qu'à partir d'une offre minimale de 80 millions d'euros. Un montant qui ferait de Gordon la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club munichois, derrière Lucas Hernandez et après Harry Kane (95 millions).

    Un atout pour le Bayern : d’après la BBC, le joueur connaît l’intérêt du champion d’Allemagne en titre et se montrerait réceptif à l’idée de rejoindre la Bundesliga. Ce facteur explique pourquoi les observateurs estiment que les chances d’un transfert vers le FCB sont très bonnes.

    Selon Sky, les Munichois, qui cherchent un successeur et un concurrent à Luis Díaz sur l’aile gauche – tout en pouvant aussi évoluer en pointe pour soulager Kane – ont déjà engagé des discussions « très concrètes » avec l’entourage du joueur. Polyvalent, adroit balle au pied et capable d’évoluer sur l’aile ou dans l’axe, l’attaquant serait, toujours selon ces sources, le « candidat idéal » pour renforcer l’attaque bavaroise.

    L’expert en transferts Fabrizio Romano a depuis indirectement confirmé ces informations, ajoutant que, sous la contrainte du fair-play financier et d’une masse salariale élevée, les Magpies devraient céder au moins un de leurs cadres cet été. Outre Gordon, Sandro Tonali et Bruno Guimaraes attireraient également de nombreux prétendants.

    Toutefois, le Bayern n’est plus seul dans la course : selon Romano, plusieurs clubs de Premier League suivent aussi l’international anglais. Ces dernières semaines, Arsenal a notamment été cité. Selon Le Sun, les Gunners seraient même prêts à débourser jusqu’à 90 millions d’euros pour Gordon, une somme que le FCB n’investira sans doute pas pour un joueur appelé, en raison des performances extrêmement convaincantes et constantes de Luis Díaz, à endosser dans un premier temps un rôle de challenger. D’après Sky, le Bayern serait néanmoins prêt à monter jusqu’à 70 millions d’euros.

    Récemment, la politique de recrutement du club bavarois semblait pourtant privilégier les jeunes issus du centre de formation ou les joueurs de retour de prêt pour occuper des rôles de doublure, dans un souci de maîtrise des coûts salariaux et de promotion de la jeunesse. Dans cette optique, l’entraîneur Vincent Kompany a déjà offert davantage de temps de jeu aux jeunes talents du club et aurait récemment appelé Noel Aseko pour lui proposer une place dans l’effectif professionnel à compter de la saison prochaine.

    Prêté depuis plus d’un an à Hanovre 96, le jeune homme s’y est imposé comme le maître à jouer des Rouge et Blanc, candidats à la montée en Bundesliga. Le club de Basse-Saxe a donc activé l’option d’achat négociée avec le Bayern, avant que le champion en titre ne récupère Aseko via une contre-option. De retour à Munich, le jeune milieu pourrait ainsi prendre la place laissée vacante par le départ de Leon Goretzka.

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  • Harry Kane, Joshua KimmichGetty

    FC Bayern, Actualités : le fils de Kimmich retardera-t-il son entrée à l’école à cause du drame du Real ?

    La rencontre de Ligue des champions au cours de laquelle le Bayern Munich a éliminé le Real Madrid (4-3, 2-3) a également bouleversé Joshua Kimmich. « Il y a eu beaucoup de rebondissements », a déclaré le capitaine bavarois après ce match endiablé, diffusé sur DAZN. Un sourire aux lèvres, Kimmich a ensuite espéré que sa femme Lina, qui suivait la rencontre à la maison, n’avait pas été trop sévère avec leurs enfants.

    « Je pense que ça valait le coup de regarder jusqu’au bout. J’espère que tous les enfants en Allemagne ont pu se coucher un peu plus tard », a-t-il déclaré après la qualification pour les demi-finales. « J’espère que ma femme a laissé mon fils regarder un peu plus longtemps. » Et jeudi prochain, le joueur envisage même de l’autoriser à arriver « seulement à la troisième heure » à l’école.

    En route vers le sacre, le Bayern affrontera le Paris Saint-Germain, tenant du titre, en demi-finale. « Je pense que les deux meilleures équipes d’Europe du moment s’affrontent en demi-finale », a déclaré Kimmich à propos des deux matchs prévus les 28 avril et 6 mai, ajoutant que Paris était « déjà en bonne forme ». Il faut reconnaître qu’ils sont souvent au rendez-vous dans les grands moments. En tout cas, j’ai hâte de disputer ces deux matchs. »

    Source : SID

  • Della RovereIMAGO / Frank Scheuring

    FC Bayern, Actualités : grave blessure et saison terminée pour un jeune talent

    Guido Della Rovere manquera la fin de saison avec l’équipe U23 du FC Bayern Munich. Ce jeune talent de 18 ans, arrivé au club en 2024 en provenance de la Cremonese, s’est blessé au tendon fémoral lors de la défaite 1-2 contre les Würzburger Kickers et ne rejouera pas cette saison.

    Convoqué une seule fois cette saison avec les professionnels, il était resté sur le banc lors de la victoire 4-0 contre l’Union Berlin mi-mars, laissant Maycon Cardozo et Erblin Osmani découvrir la Bundesliga à sa place.

    Auteur de dix passes décisives en Regionalliga Süd, il est le meilleur passeur de la réserve bavaroise, et a également marqué quatre buts. Il a par ailleurs inscrit deux buts en quatre matchs en Youth League. Son contrat avec le FCB court jusqu’en 2027.

  • FC Bayern, calendrier : les prochaines rencontres du FCB

    DateHeureRencontre
    Dimanche 19 avril17h30FC Bayern – VfB Stuttgart (Bundesliga)
    Mercredi 22 avril20 h 45Bayer Leverkusen - FC Bayern (Coupe d’Allemagne)
    Samedi 25 avril15h30Mayence 05 - FC Bayern (Bundesliga)
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