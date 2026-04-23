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FC Bayern : actualités et rumeurs. Une tendance claire se dessine concernant Leon Goretzka

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J. Fernandez
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L’Angleterre ne serait-elle finalement pas la destination de prédilection ? La recherche d’un club par Leon Goretzka semblerait suivre une tendance claire. Un jeune talent actuellement prêté souhaite rester dans son club. L’actualité et les rumeurs concernant le FCB.

Retrouvez toutes les actualités et analyses sur le FC Bayern :

  • Polyvalent, il peut jouer « presque partout » : le Bayern Munich s’apprête-t-il à battre son record de transfert ?
  • Le retour d’une icône du club serait imminent.
  • Enfin, un incident insolite aurait vu l’un des joueurs se laisser aller à une sieste improvisée pendant le discours de Kompany.
  • Leon GoretzkaGetty Images

    FC Bayern, Actualités : quel avenir pour Leon Goretzka après son départ du FCB ?

    Où Leon Goretzka jouera-t-il la saison prochaine ? D’après l’expert en transferts Gianluca Di Marzio, une tendance claire se dégage concernant le milieu de terrain, qui quittera le FC Bayern libre de tout contrat à l’issue de l’exercice en cours.

    Selon l’expert, l’AC Milan se montre actuellement le plus déterminé à recruter le milieu de terrain allemand, et les « signes positifs » d’une signature imminente se multiplient.

    D’après La Gazzetta dello Sport, le deuxième du classement de Serie A italienne serait passé à l’offensive et proposerait au milieu de terrain un contrat de trois ans à cinq millions d’euros par saison.

    La Juventus Turin, le SSC Naples et l’Inter Milan, rival historique des Rossoneri, se sont aussi manifestés ces dernières semaines, tandis que Fenerbahce et l’Atlético Madrid suivent toujours le dossier.

    Depuis fin janvier, il est acté que le milieu de terrain allemand, arrivé en 2018 en provenance du FC Schalke 04, ne prolongera pas son contrat à Munich et quittera le club après 305 matchs officiels et 49 buts.

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  • FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern, Actualités : un jeune talent du FCB souhaiterait rester dans son club de prêt

    Selon Bild, Javier Fernandez, jeune milieu de terrain actuellement prêté par le FC Bayern Munich au 1. FC Nuremberg, pourrait rester au club de deuxième division au-delà de la fin de la saison.

    Selon Bild, le joueur serait disposé à rester, à condition d’obtenir une perspective de poste de titulaire au FCN. Arrivé en prêt fin janvier, il n’a fait ses débuts qu’à la mi-mars, avant de prendre part à quatre rencontres avec le club franconien. Lors du match nul 1-1 à Bielefeld le week-end dernier, le jeune milieu de terrain a été aligné d’entrée et a livré une performance convaincante.

    Si le club franconien dispose d’une option d’achat, le Bayern peut toutefois activer immédiatement une clause de rachat. Selon Bild, tous les indicateurs pointent vers une prolongation du prêt, et les discussions devraient s’engager sous peu. L’entraîneur du FCN, Miroslav Klose, a d’ailleurs fait savoir qu’il souhaitait conserver le joueur : « Nous savons désormais que Javier est capable de transposer en match ce qu’il montre à l’entraînement. C’est rassurant pour moi et les discussions ne font que commencer. C’était certainement pour lui un avant-goût de ce qui l’attend l’année prochaine », a déclaré Klose à Bild.

    Arrivé au centre de formation bavarois début 2023 en provenance de l’Atlético Madrid, le jeune Espagnol, souvent freiné par des blessures ces deux dernières années, avait été cédé à Nuremberg cet hiver pour gagner en expérience au plus haut niveau. Son contrat avec le Bayern court jusqu’en 2028.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich : Kompany, Völler et Freund manifestent leur solidarité avec Gnabry

    Après l’exclusion de la Coupe du monde de l’international allemand Serge Gnabry, le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, a exprimé sa solidarité avec l’attaquant. « Nous avons pris contact avec lui. J'ai moi-même pris contact avec lui, bien sûr. Que dire dans ce genre de situation ? Que lui écrire ? “Courage” », a déclaré mercredi soir le sexagénaire sur Sky. Quelques heures plus tôt, Gnabry avait annoncé qu'il ne participerait pas à la Coupe du monde de football aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet) en raison d'une blessure.

    « C’est la deuxième fois consécutive qu’il manque un grand tournoi à cause d’une blessure », rappelle Völler. En 2024, Gnabry s’était déchiré un groupe musculaire juste avant l’Euro à domicile. Malgré cet nouveau coup dur, le dirigeant allemand est convaincu que l’attaquant reviendra au plus haut niveau. « Il est encore jeune, il a réalisé une superbe saison avec le Bayern et en équipe nationale, il a livré de superbes performances ces derniers mois. Il a d’ailleurs joué un rôle clé dans notre qualification. La compétition continue. Il y a encore l’Euro en Grande-Bretagne en 2028. S’il confirme son niveau, je suis convaincu qu’il reviendra. »

    Le Bayern Munich, qui doit affronter le Bayer Leverkusen en demi-finale de la Coupe d’Allemagne (20h45, ZDF et Sky), a également exprimé son regret. « C’est extrêmement dur pour Serge de ne plus pouvoir être sur le terrain à ce stade, tant au Bayern qu’en équipe nationale, car il réalise une superbe saison », a déclaré le directeur sportif Christoph Freund.

    « Je comprends ce qu’il ressent. J’ai moi-même manqué un Euro à cause d’une blessure. Il est important pour nous. À un moment donné, cette déception se transformera en motivation pour atteindre ses propres objectifs. Il peut encore beaucoup nous aider. Il a déjà joué un rôle important cette saison, mais il peut continuer à être important en tant que leader en coulisses », a déclaré Vincent Kompany.

    « Le rêve de la Coupe du monde est malheureusement terminé pour moi », avait-il écrit sur Instagram. « Comme tout le pays, je soutiendrai les gars depuis chez moi. » Gnabry, que le sélectionneur Julian Nagelsmann comptait aligner au Mondial, s’est déchiré les adducteurs de la cuisse droite lors du week-end. Le Bayern anticipait alors une « longue pause », même si la durée exacte d’indisponibilité du joueur de 30 ans reste à préciser.

    « Ces derniers jours ont été durs à encaisser », a-t-il confié avant la demi-finale de Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen. « Il est temps maintenant de me concentrer sur ma convalescence et de revenir pour la préparation de la saison. »

    (SID)

  • Jamal MusialaGetty Images

    FC Bayern Munich, Actualités - En raison de Musiala : Kahn essuie un tacle

    Le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, a adressé une pique à Oliver Kahn au sujet de ses déclarations concernant Jamal Musiala, le milieu de terrain du Bayern Munich.

    « On n'est pas obligé d'approuver toutes les idées », a déclaré Völler mercredi sur Sky, juste avant la demi-finale de la Coupe d'Allemagne entre le Bayern et le Bayer Leverkusen, lorsqu'il a été interrogé sur les propos controversés récemment tenus par Kahn au sujet de Musiala. L’ancien président du club bavarois avait récemment déclaré sur Sky, dans l’émission « Triple – der Hagedorn-Fußballtalk », au sujet de la blessure subie par Musiala en mars : « Il devrait renoncer à participer à la Coupe du monde. Quand je sens que quelque chose ne va pas dans mon jeu, je dois travailler sur moi-même pour être à nouveau prêt. »

    Avant même la pique de Völler, Kahn avait essuyé de vives critiques pour son conseil – d’autant plus que Musiala a ensuite affiché une forme ascendante et a de nouveau convaincu au FCB pour la première fois depuis son retour mi-janvier. « Il progresse de semaine en semaine, que ce soit dans ses dribbles ou ses duels. Chaque match lui sera bénéfique afin d’aborder la Coupe du monde dans les meilleures conditions », a souligné Völler, qui exclut tout forfait volontaire de Musiala pour le Mondial.

    L’international allemand s’était fracturé le péroné lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier, ce qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant six mois. Le Bayern l’a ensuite réintégré progressivement, mais un léger revers en mars l’a contraint à déclarer forfait pour les deux matchs amicaux de la Mannschaft fin mars, par précaution. De retour à son meilleur niveau, il a été aligné d’entrée lors de trois des quatre dernières sorties du FCB.

  • FC Bayern – Calendrier : les prochaines rencontres du FCB

    DateMatchCompétition
    Samedi 25 avrilFSV Mayence 05 – FC Bayern MunichBundesliga
    Mardi 28 avrilParis Saint-Germain – FC BayernLigue des champions
    Samedi 2 maiFC Bayern – 1. FC HeidenheimBundesliga
    Mercredi 6 maiFC Bayern – Paris Saint-GermainLigue des champions