Après l’exclusion de la Coupe du monde de l’international allemand Serge Gnabry, le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, a exprimé sa solidarité avec l’attaquant. « Nous avons pris contact avec lui. J'ai moi-même pris contact avec lui, bien sûr. Que dire dans ce genre de situation ? Que lui écrire ? “Courage” », a déclaré mercredi soir le sexagénaire sur Sky. Quelques heures plus tôt, Gnabry avait annoncé qu'il ne participerait pas à la Coupe du monde de football aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet) en raison d'une blessure.

« C’est la deuxième fois consécutive qu’il manque un grand tournoi à cause d’une blessure », rappelle Völler. En 2024, Gnabry s’était déchiré un groupe musculaire juste avant l’Euro à domicile. Malgré cet nouveau coup dur, le dirigeant allemand est convaincu que l’attaquant reviendra au plus haut niveau. « Il est encore jeune, il a réalisé une superbe saison avec le Bayern et en équipe nationale, il a livré de superbes performances ces derniers mois. Il a d’ailleurs joué un rôle clé dans notre qualification. La compétition continue. Il y a encore l’Euro en Grande-Bretagne en 2028. S’il confirme son niveau, je suis convaincu qu’il reviendra. »

Le Bayern Munich, qui doit affronter le Bayer Leverkusen en demi-finale de la Coupe d’Allemagne (20h45, ZDF et Sky), a également exprimé son regret. « C’est extrêmement dur pour Serge de ne plus pouvoir être sur le terrain à ce stade, tant au Bayern qu’en équipe nationale, car il réalise une superbe saison », a déclaré le directeur sportif Christoph Freund.

« Je comprends ce qu’il ressent. J’ai moi-même manqué un Euro à cause d’une blessure. Il est important pour nous. À un moment donné, cette déception se transformera en motivation pour atteindre ses propres objectifs. Il peut encore beaucoup nous aider. Il a déjà joué un rôle important cette saison, mais il peut continuer à être important en tant que leader en coulisses », a déclaré Vincent Kompany.

« Le rêve de la Coupe du monde est malheureusement terminé pour moi », avait-il écrit sur Instagram. « Comme tout le pays, je soutiendrai les gars depuis chez moi. » Gnabry, que le sélectionneur Julian Nagelsmann comptait aligner au Mondial, s’est déchiré les adducteurs de la cuisse droite lors du week-end. Le Bayern anticipait alors une « longue pause », même si la durée exacte d’indisponibilité du joueur de 30 ans reste à préciser.

« Ces derniers jours ont été durs à encaisser », a-t-il confié avant la demi-finale de Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen. « Il est temps maintenant de me concentrer sur ma convalescence et de revenir pour la préparation de la saison. »

(SID)