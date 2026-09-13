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« Faites taire cette foule ! » : Martin O'Neill et Scott Brown dévoilent leur plan pour vaincre l'atmosphère hostile d'Ibrox
Le Celtic cherche à maintenir son début de saison parfait sur la scène nationale
Le Celtic aborde le quart de finale de l'Old Firm de dimanche à Ibrox en affichant un parcours domestique sans faute sous les ordres de Martin O'Neill. Les Hoops ont remporté leurs six matches de Scottish Premiership disputés jusqu'ici, avec 14 buts marqués et seulement trois encaissés.
Cependant, cette domination sur la scène nationale intervient dans la foulée d'un cauchemar européen, avec une déroute 5-1 au match retour face au LASK qui les a éliminés des qualifications de la Ligue des champions.
Le navire ayant été remis à flot sur le plan national, le Celtic vise désormais à prolonger sa récente domination en League Cup sur son rival de la ville.
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O'Neill et Brown comptent rendre la foule anxieuse
En l’absence de supporters visiteurs, interdits à la suite d’une décision de la SPFL, le Celtic se retrouve face à un mur de 50 000 fans locaux hostiles. Avant ce match, l’ancien capitaine Scott Brown a insisté sur l’importance de marquer tôt pour retourner le public d’Ibrox contre sa propre équipe.
O'Neill a partagé ce point de vue, admettant qu’ouvrir le score pourrait changer toute la dynamique du derby.
« Je suppose que si vous prenez l’avantage dans le match, cela les rend anxieux, a noté O'Neill. Le public sera totalement derrière son équipe, ce à quoi on peut s’attendre. Nous ferons simplement de notre mieux. Nous avons face à nous un public qui peut faire la différence. »
Un solide parcours en coupe renforce la confiance des visiteurs
Le Celtic reste sur une série impressionnante dans cette affiche, ayant remporté les six dernières confrontations entre les deux clubs en Coupe de la Ligue depuis 2011. De plus, le club n’a plus été éliminé en quart de finale de cette compétition depuis 2009.
O'Neill se rend également à Govan avec un solide bilan personnel, lui qui a remporté six de ses 11 précédents déplacements à Ibrox en tant qu’entraîneur du Celtic.
L’équipe a bien réagi en milieu de semaine, arrachant une courte victoire à St Johnstone malgré une forte rotation dans le onze de départ.
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Le Celtic vise une septième victoire consécutive dans un derby en Coupe de la Ligue
Une victoire dimanche propulserait le Celtic en demi-finales tout en portant un coup dur à la dynamique de ses rivaux dans la course au titre. L'équipe d'O'Neill entend confisquer le ballon d'entrée pour frustrer le public local et dicter le jeu.
Le Celtic reste concentré sur l'objectif de livrer une prestation tactique disciplinée dans une ambiance extrêmement bruyante.
Avec une place à Hampden en jeu, le Celtic cherche à prolonger sa domination, qui dure depuis une décennie, face aux Rangers en Coupe de la Ligue.
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