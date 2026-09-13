Le Celtic aborde le quart de finale de l'Old Firm de dimanche à Ibrox en affichant un parcours domestique sans faute sous les ordres de Martin O'Neill. Les Hoops ont remporté leurs six matches de Scottish Premiership disputés jusqu'ici, avec 14 buts marqués et seulement trois encaissés.

Cependant, cette domination sur la scène nationale intervient dans la foulée d'un cauchemar européen, avec une déroute 5-1 au match retour face au LASK qui les a éliminés des qualifications de la Ligue des champions.

Le navire ayant été remis à flot sur le plan national, le Celtic vise désormais à prolonger sa récente domination en League Cup sur son rival de la ville.