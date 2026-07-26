Les événements s'accélèrent dans le paysage sportif argentin, à la suite des déclarations inquiétantes du sélectionneur de l'équipe nationale, Lionel Scaloni, après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne.

Le journal « Sport » a rapporté, dans un article, que les voix des supporters et des joueurs se sont unies pour réclamer publiquement que Scaloni prolonge son contrat et reste à son poste de sélectionneur de l'Albiceleste.

Scaloni avait suscité l'inquiétude des supporters argentins après ses déclarations dans lesquelles il a affirmé : « Je vais m'asseoir avec le président de la fédération, j'ai une idée de ce que je vais faire. Mon contrat s'achève à la fin du mois de décembre prochain, et ensuite nous verrons ce qui se passera. »

Il a ajouté : « Je ne sais pas vraiment s'il est possible de réaliser un exploit plus grand que celui qui a déjà été accompli, et nous devons évaluer la situation. »

Ces mots ont suffi à déclencher une véritable vague d'émotions au sein du peuple argentin, les supporters se lançant dans des tentatives acharnées pour convaincre Scaloni de revenir sur sa position et sur la décision qu'il semble avoir en grande partie prise.

Dans un contexte d'incertitude entourant son avenir, ces derniers jours ont vu affluer de nombreux supporters de l'équipe nationale argentine devant le domicile de Scaloni, dans un élan de fidélité collectif pour exprimer leur soutien absolu et lui demander de reconsidérer sa position et de prolonger son contrat.

De son côté, Scaloni a accueilli ces sentiments sincères avec une grande reconnaissance ; il a tenu à sortir à plusieurs reprises pour saluer les supporters, exprimant sa profonde gratitude pour leur soutien et leur amour indéfectible.