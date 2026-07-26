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Faiseur de gloire : une révolution argentine pour empêcher le départ de Scaloni

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Espagne vs Argentine
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L. Scaloni
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Argentine

Les événements s'accélèrent dans le paysage sportif argentin, à la suite des déclarations inquiétantes du sélectionneur de l'équipe nationale, Lionel Scaloni, après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne.

Le journal « Sport » a rapporté, dans un article, que les voix des supporters et des joueurs se sont unies pour réclamer publiquement que Scaloni prolonge son contrat et reste à son poste de sélectionneur de l'Albiceleste.

Scaloni avait suscité l'inquiétude des supporters argentins après ses déclarations dans lesquelles il a affirmé : « Je vais m'asseoir avec le président de la fédération, j'ai une idée de ce que je vais faire. Mon contrat s'achève à la fin du mois de décembre prochain, et ensuite nous verrons ce qui se passera. »

Il a ajouté : « Je ne sais pas vraiment s'il est possible de réaliser un exploit plus grand que celui qui a déjà été accompli, et nous devons évaluer la situation. »

Ces mots ont suffi à déclencher une véritable vague d'émotions au sein du peuple argentin, les supporters se lançant dans des tentatives acharnées pour convaincre Scaloni de revenir sur sa position et sur la décision qu'il semble avoir en grande partie prise.

Dans un contexte d'incertitude entourant son avenir, ces derniers jours ont vu affluer de nombreux supporters de l'équipe nationale argentine devant le domicile de Scaloni, dans un élan de fidélité collectif pour exprimer leur soutien absolu et lui demander de reconsidérer sa position et de prolonger son contrat.

De son côté, Scaloni a accueilli ces sentiments sincères avec une grande reconnaissance ; il a tenu à sortir à plusieurs reprises pour saluer les supporters, exprimant sa profonde gratitude pour leur soutien et leur amour indéfectible.

  • scaloni(C)Getty Images

    Une scène amusante entre un enfant et Scaloni

    Dans une scène amusante qui reflète l'attachement profond entre le peuple argentin et son sélectionneur, un enfant accompagné de son père s'est rendu au lieu de résidence de Scaloni, une feuille à la main sur laquelle était écrit « contrat Coupe du monde 2030 », et lui a demandé de la signer, ce que le sélectionneur a accepté de bon cœur.

    L'histoire ne s'est pas arrêtée là : l'auteur de cette idée a publié une vidéo adressée directement à Claudio Tapia, président de la Fédération argentine de football, l'invitant à suivre son exemple et à réussir la même mission en poussant le sélectionneur à prolonger sa présence à la tête de la sélection.

    Ce mouvement ne s'est pas limité aux tribunes et aux supporters, mais s'est étendu jusqu'aux stars, puisque Ángel Di María, l'une des plus grandes légendes du football argentin, a saisi l'occasion pour lancer un appel public à Scaloni, l'exhortant à continuer de diriger le navire.

    Di María a déclaré : « C'est la Scaloneta, c'est le moteur et le véritable symbole de cette sélection, et je souhaite de tout mon cœur qu'il reste à son poste. »

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