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Fabian Hurzeler demande à Brighton de rester humble malgré la « spéciale » démonstration à cinq buts contre Coventry City
Une démonstration impitoyable scelle la victoire
Charalampos Kostoulas a ouvert le score pour Brighton à la 35e minute avant que Malick Yalcouye ne double la mise en début de seconde période, suivi d’un carton rouge direct pour Taiwo Awoniyi pour un coup de coude seulement deux minutes plus tard. Pascal Gross a ensuite transformé un penalty à la 70e minute, avant qu’une sublime frappe lointaine de Lewis Dunk et une réalisation de Yasin Ayari dans le temps additionnel ne scellent la démonstration. Cette victoire éclatante 5-0 a propulsé Brighton à la quatrième place du classement et porté son total à 13 buts après ses quatre premiers matches.
- Getty Images Sport
L’entraîneur exige de garder les pieds sur terre
Cette victoire autoritaire à l’extérieur a prolongé l’impressionnante série de Brighton, avec sept victoires et sept clean sheets lors de ses dix dernières confrontations face à des équipes promues. Malgré la démonstration offensive de son équipe, l’entraîneur a vite mis en garde contre tout excès d’enthousiasme.
Au micro de BBC Sport après le coup de sifflet final, Hurzeler a déclaré : « Chaque victoire à l’extérieur est quelque chose de spécial en Premier League. Le carton rouge nous aide. Coventry a toujours été dangereux sur coups de pied arrêtés. Nous n’avons pas encaissé de but, c’est le plus important, donc c’est une bonne performance dans l’ensemble. Nous n’avons pas marqué dans les premières minutes mais nous sommes restés simples.
« Nous serons toujours une équipe très humble et qui ne considère rien comme acquis. Nous devons rester humbles dans ces moments-là et bien sûr en profiter ensemble. Nous avons une bonne profondeur d’effectif. Nous viendrons toujours avec notre unité. »
Le technicien allemand a également réservé des éloges particuliers au capitaine du club, Dunk, auteur d’une frappe sensationnelle des 18 mètres dans le jeu : « Nous avons toujours su qu’il avait une grande technique du pied droit et nous savons qu’il a du courage, donc je suis heureux qu’il soit récompensé. »
La misère de Coventry s’aggrave encore davantage
Cette lourde défaite a porté un coup dur à Lampard, égalant le plus lourd revers de sa carrière d'entraîneur en Premier League. Ce résultat morose laisse Coventry solidement ancré à la dernière place du classement, sans le moindre point ni but après ses quatre premiers matches, égalant le record dont Crystal Palace se serait bien passé dans l'élite lors de la saison 2017-2018. À l'inverse, le total de 13 buts de Brighton constitue son départ le plus prolifique sur une campagne au cours de ses 14 saisons dans l'élite anglaise.
- Pro Sports Images
Un test difficile en coupe se profile
Les hommes de Hurzeler tourneront rapidement leur attention vers un déplacement à Old Trafford pour affronter Manchester United au troisième tour de la Carabao Cup, le mercredi 16 septembre. Leur solidité sur la scène nationale sera de nouveau mise à l’épreuve en Premier League lorsqu’ils recevront le tenant du titre Arsenal à l’Amex Stadium trois jours plus tard. Le tranchant offensif de Brighton et la profondeur de son effectif seront essentiels alors que le club tentera de préserver sa place près du sommet du classement.
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