Cette victoire autoritaire à l’extérieur a prolongé l’impressionnante série de Brighton, avec sept victoires et sept clean sheets lors de ses dix dernières confrontations face à des équipes promues. Malgré la démonstration offensive de son équipe, l’entraîneur a vite mis en garde contre tout excès d’enthousiasme.

Au micro de BBC Sport après le coup de sifflet final, Hurzeler a déclaré : « Chaque victoire à l’extérieur est quelque chose de spécial en Premier League. Le carton rouge nous aide. Coventry a toujours été dangereux sur coups de pied arrêtés. Nous n’avons pas encaissé de but, c’est le plus important, donc c’est une bonne performance dans l’ensemble. Nous n’avons pas marqué dans les premières minutes mais nous sommes restés simples.

« Nous serons toujours une équipe très humble et qui ne considère rien comme acquis. Nous devons rester humbles dans ces moments-là et bien sûr en profiter ensemble. Nous avons une bonne profondeur d’effectif. Nous viendrons toujours avec notre unité. »

Le technicien allemand a également réservé des éloges particuliers au capitaine du club, Dunk, auteur d’une frappe sensationnelle des 18 mètres dans le jeu : « Nous avons toujours su qu’il avait une grande technique du pied droit et nous savons qu’il a du courage, donc je suis heureux qu’il soit récompensé. »