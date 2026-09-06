F1, Antonelli entre dans la légende à Monza : il gagne en partant 19e

Vingt-six dépassements pour l’une des victoires les plus incroyables de l’histoire de la F1. Andrea Kimi Antonelli a écrit une nouvelle page exceptionnelle de sa saison 2026 en remportant le GP d’Italie en partant du fond de la grille de départ.





Kimi Antonelli, sur Mercedes, triomphe au Grand Prix d’Italie à Monza, 60 ans après Scarfiotti, 60 ans après la dernière fois pour un Italien. Kimi crie de joie et s’émeut lorsqu’il franchit la ligne d’arrivée : « J’ai l’impression de rêver, c’est fou ». Le pilote italien de 20 ans conforte sa place en tête du classement du Championnat du monde.



