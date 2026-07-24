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Explosion spectaculaire : la star du Real s'envole sous les yeux de Mourinho

LaLiga
Real Madrid
A. Guler
J. Mourinho
Espagne
Turquie

Le nouveau staff technique du Real Madrid n'a eu besoin que de deux séances d'entraînement, à peu près, pour se rendre compte qu'il disposait d'un élément explosif dans son effectif : le joueur turc Arda Güler.

Le journal AS a rapporté que Güler est revenu de ses vacances au sommet de sa concentration et de son engagement, et qu'il n'a pas seulement montré sa grande envie de s'affirmer, mais qu'il est également arrivé dans sa meilleure forme physique.

L'un des membres les plus en vue du staff technique n'a pas hésité à faire publiquement l'éloge du joueur turc en déclarant « Güler vole », une expression qui a résonné à Valdebebas.

Il semble que José Mourinho prépare un rôle important pour Arda Güler, à la hauteur des attentes que le club place sur le joueur, qui a été l'un des points les plus positifs de la saison dernière.

Ce retour anticipé lui confère par ailleurs un avantage supplémentaire, que Güler cherche à exploiter, puisqu'il a déjà commencé à travailler sous la direction du technicien portugais dans le but de débuter la nouvelle saison comme titulaire dans le onze du Real Madrid.

Après l'élimination de la sélection turque dès la phase de groupes d'une Coupe du monde décevante, Güler s'est fixé un objectif clair : poursuivre le rôle important qu'il a joué avec le Real Madrid durant la phase décisive de la saison dernière.

Güler a disputé 51 matches dans les différentes compétitions la saison dernière, inscrivant 6 buts et délivrant 14 passes décisives, dont 8 en faveur de Kylian Mbappé, avec qui il a formé un duo remarquable sur le terrain.

  • Arda GülerSVEN HOPPE / DPA

    Une nouvelle compétition

    Désormais, le milieu de terrain turc cherche à conserver sa place malgré une concurrence de plus en plus rude, car le recrutement de Bernardo Silva et le retour d'Endrick, capable lui aussi d'évoluer sur le côté droit, accentuent la lutte pour ce poste. Mastantuono pourrait également constituer un autre concurrent s'il ne part pas en prêt.

    Les autres options sur le flanc droit incluent Brahim Díaz et Rodrygo. Le premier fera son retour à Valdebebas après avoir délivré 4 passes décisives lors de la Coupe du monde, tandis que le Brésilien poursuit sa convalescence après sa rupture des ligaments croisés et ne devrait pas retrouver les terrains avant la fin de l'année ou le début de l'année 2027.

    Malgré tout cela, Güler possède un atout important : Mourinho le connaît déjà. En effet, l'entraîneur portugais avait tenté de l'obtenir en prêt lorsqu'il dirigeait Fenerbahçe, et les deux hommes s'étaient déjà rencontrés à Istanbul, où ils avaient fait connaissance personnellement.

    Mais le destin les a finalement réunis à Madrid, où Arda Güler s'apprête à disputer sa quatrième saison sous le maillot du Real Madrid, tandis que Mourinho aura enfin l'occasion de diriger un joueur qu'il apprécie depuis des années.

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