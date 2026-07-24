Explosion spectaculaire : la star du Real s'envole sous les yeux de Mourinho

Le nouveau staff technique du Real Madrid n'a eu besoin que de deux séances d'entraînement, à peu près, pour se rendre compte qu'il disposait d'un élément explosif dans son effectif : le joueur turc Arda Güler.

Le journal AS a rapporté que Güler est revenu de ses vacances au sommet de sa concentration et de son engagement, et qu'il n'a pas seulement montré sa grande envie de s'affirmer, mais qu'il est également arrivé dans sa meilleure forme physique.

L'un des membres les plus en vue du staff technique n'a pas hésité à faire publiquement l'éloge du joueur turc en déclarant « Güler vole », une expression qui a résonné à Valdebebas.

Il semble que José Mourinho prépare un rôle important pour Arda Güler, à la hauteur des attentes que le club place sur le joueur, qui a été l'un des points les plus positifs de la saison dernière.

Ce retour anticipé lui confère par ailleurs un avantage supplémentaire, que Güler cherche à exploiter, puisqu'il a déjà commencé à travailler sous la direction du technicien portugais dans le but de débuter la nouvelle saison comme titulaire dans le onze du Real Madrid.

Après l'élimination de la sélection turque dès la phase de groupes d'une Coupe du monde décevante, Güler s'est fixé un objectif clair : poursuivre le rôle important qu'il a joué avec le Real Madrid durant la phase décisive de la saison dernière.

Güler a disputé 51 matches dans les différentes compétitions la saison dernière, inscrivant 6 buts et délivrant 14 passes décisives, dont 8 en faveur de Kylian Mbappé, avec qui il a formé un duo remarquable sur le terrain.