Vinícius Júnior s’est imposé comme l’une des stars de la Coupe du monde 2026, après avoir marqué lors des trois matchs de la phase de groupes disputés par le Brésil.

Il a déjà marqué quatre buts dans cette édition du tournoi, retrouvant son meilleur niveau sous la houlette de l’entraîneur italien Carlo Ancelotti.

Le quotidien espagnol Sport a souligné ses performances exceptionnelles au sein de la Seleção sous la direction d’Ancelotti.

Sous la direction du technicien transalpin, l’attaquant a désormais marqué 98 buts en 198 matchs, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid et la Seleção.