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Explosion offensive : Vinícius rend la pareille à Ancelotti

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Écosse vs Brésil
Écosse
Brésil
Coupe du monde
Vinicius Junior
C. Ancelotti
Brésil

Vinícius Júnior s’est imposé comme l’une des stars de la Coupe du monde 2026, après avoir marqué lors des trois matchs de la phase de groupes disputés par le Brésil.

Il a déjà marqué quatre buts dans cette édition du tournoi, retrouvant son meilleur niveau sous la houlette de l’entraîneur italien Carlo Ancelotti.

Le quotidien espagnol Sport a souligné ses performances exceptionnelles au sein de la Seleção sous la direction d’Ancelotti.

Sous la direction du technicien transalpin, l’attaquant a désormais marqué 98 buts en 198 matchs, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid et la Seleção.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ancelotti a façonné le Brésil autour de Vinícius.

    Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sous les ordres de Carlo Ancelotti, au Brésil et au Real Madrid, Vinicius a disputé 198 matchs et inscrit 98 buts, soit une moyenne de 0,49 but par rencontre.

    Ce rendement est nettement supérieur à celui affiché sous les ordres de Xabi Alonso : seulement 7 buts en 33 matchs (0,21 but par match), l’entraîneur espagnol n’ayant pas su l’utiliser à bon escient.

    Sous Álvaro Arbeloa, la tendance s’est légèrement améliorée : Vinícius a inscrit 16 buts en 26 matchs, l’un des rares points lumineux du Real Madrid.

    Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, Carlo Ancelotti affirmait vouloir « libérer le meilleur de Vinícius ». 

    C’est précisément ce qui s’est produit : le technicien italien lui a accordé une liberté totale pour exprimer sa créativité, allégé certaines de ses tâches défensives afin de préserver son énergie et, surtout, l’a rapproché de la surface adverse.

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    Réputé pour son calme olympien, Ancelotti affiche une sérénité qui inspire confiance.

    Le tempérament posé de Carlo Ancelotti et sa vaste expérience dans la gestion des joueurs s’accordent à merveille avec la personnalité de Vinícius Júnior. Toutefois, lors de son premier passage au Real Madrid, le technicien italien a rencontré des difficultés réelles à canaliser les émotions de l’attaquant brésilien. 

    Mais l’Italien n’a jamais abandonné son joueur, le défendant avec constance et se tenant à ses côtés en toute circonstance. Aujourd’hui, Vinícius sait comment lui rendre la pareille.

    L’ailier du Real Madrid a d’abord inscrit l’unique but du Brésil lors du match nul inaugural face au Maroc, avant de marquer une fois et de servir son coéquipier Matheus Cunha contre Haïti (3-0). Il a ensuite justifié tous les espoirs en signant un doublé face à l’Écosse.

    Âgé de 25 ans et animé d’une grande soif de titres, Vinícius aborde la Coupe du monde 2026 avec l’intention de briller sous la houlette de son mentor, Carlo Ancelotti.

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