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Explications : pourquoi Martin Ødegaard n’a pas été retenu pour le match d’Arsenal contre Fulham
Le capitaine d’Arsenal souffre d’une « gueule de bois » européenne
L’absence d’Odegaard est due à une blessure survenue lors des matchs européens d’Arsenal en milieu de semaine. L’international norvégien a dû quitter le terrain à la 58^e minute du match nul 1-1 en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, mercredi soir, immédiatement soupçonné d’une récidive de ses problèmes de genou.
Le milieu de terrain souffre depuis plusieurs semaines d’une gêne au genou, et le court délai avant la rencontre de samedi n’a pas permis aux soigneurs de le déclarer apte. En conséquence, le staff d’Arsenal a préféré le tenir à l’écart du groupe pour la réception de Fulham à l’Emirates Stadium, afin de ne pas aggraver cette récidive.
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Arteta explique que ces changements sont dictés par la rotation de l’effectif et les blessures.
Avant le coup d’envoi, Mikel Arteta a justifié les cinq changements opérés dans son onze de départ par rapport à l’équipe qui avait été tenue en échec par l’Atlético de Madrid. Le technicien espagnol a expliqué que si certaines rotations étaient purement tactiques, d’autres lui échappaient totalement en raison de l’état physique de ses joueurs clés.
« Certains changements sont imposés par divers problèmes et d'autres raisons, car il est évident que nous avons besoin de beaucoup d'énergie, de fraîcheur et de qualité, cela ne fait aucun doute », a expliqué l’Espagnol. Les propos du technicien laissent entrevoir un délicat exercice d’équilibre, alors que les Gunners s’apprêtent à enchaîner un calendrier exigeant sur plusieurs tableaux.
La saison difficile d'Odegaard
Odegaard n'a inscrit qu'un seul but et délivré sept passes décisives en 32 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Les difficultés rencontrées par le Norvégien ne se limitent pas à ses performances sur le terrain. Des problèmes persistants au genou ont handicapé le milieu de terrain tout au long de la saison 2025-2026, le limitant à seulement 19 titularisations en Premier League et en Ligue des champions.
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Eze fait son entrée alors que les Gunners procèdent à un large remaniement de leur effectif.
En l’absence du capitaine, Eberechi Eze a été titularisé pour apporter sa créativité dans le dernier tiers. Ailleurs sur le terrain, Bukayo Saka a retrouvé son couloir droit aux dépens de Noni Madueke, tandis que Riccardo Calafiori a repris son poste d’arrière gauche, poussant Piero Hincapie sur le banc.
Au milieu de terrain, Myles Lewis-Skelly a été titularisé pour apporter sa jeunesse au cœur du jeu, tandis que Martin Zubimendi a été laissé au repos. Enfin, Leandro Trossard a été préféré à Gabriel Martinelli sur le flanc gauche, complétant ainsi une ligne offensive largement remaniée pour le club londonien.