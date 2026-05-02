Explications : pourquoi Martin Ødegaard n’a pas été retenu pour le match d’Arsenal contre Fulham

L’absence d’Odegaard est due à une blessure survenue lors des matchs européens d’Arsenal en milieu de semaine. L’international norvégien a dû quitter le terrain à la 58^e minute du match nul 1-1 en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, mercredi soir, immédiatement soupçonné d’une récidive de ses problèmes de genou.

Le milieu de terrain souffre depuis plusieurs semaines d’une gêne au genou, et le court délai avant la rencontre de samedi n’a pas permis aux soigneurs de le déclarer apte. En conséquence, le staff d’Arsenal a préféré le tenir à l’écart du groupe pour la réception de Fulham à l’Emirates Stadium, afin de ne pas aggraver cette récidive.