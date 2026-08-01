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Explications : pourquoi Marcus Rashford manque le match amical de pré-saison de Manchester United contre l'Atlético de Madrid
Des pauses obligatoires retardent le retour
Rashford a été contraint de manquer le match de United contre l’Atletico à Stockholm ce samedi, alors qu’il achève une pause obligatoire après la Coupe du monde. Conformément au règlement, les joueurs bénéficient d’une période de repos obligatoire de trois semaines après leur dernier match en Amérique du Nord avec l’Angleterre. L’attaquant de 28 ans se prépare désormais à reprendre l’entraînement afin de retrouver sa condition physique avant le début de la nouvelle saison.
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L'avenir de Rashford sous les projecteurs
L'avenir de l'attaquant à Old Trafford est une nouvelle fois sous les projecteurs après la fin de son prêt à Barcelone, qui n'a pas débouché sur un accord permanent. Malgré son aide apportée au géant espagnol pour remporter le titre en Liga, le club catalan a choisi de recruter Anthony Gordon en provenance de Newcastle United à la place.
La situation s'est encore compliquée après qu'une clause libératoire de 40 millions de livres sterling réservée exclusivement aux clubs de Premier League a expiré sans qu'aucune offre formelle ne soit formulée. Les dirigeants de Manchester United restent désireux de se séparer du joueur afin d'alléger son salaire de 325 000 livres sterling par semaine, même si aucun prétendant n'a égalé leur évaluation.
Parallèlement, la relation du joueur avec le staff technique s'est améliorée après le départ de Ruben Amorim, qui l'avait écarté du groupe professionnel. La nomination de Michael Carrick au poste d'entraîneur lui offre désormais une opportunité de démontrer sa valeur.
Poids salarial et impasse
Toute éventuelle sortie de Rashford nécessitera des compromis importants à la fois sur l’indemnité de transfert et sur les exigences salariales personnelles du joueur pour quitter Old Trafford. La décision du Barça de ne pas rendre son transfert définitif, conjuguée à un intérêt discret sur le marché intérieur, laisse peu d’options à la direction du club. Résoudre cette impasse sera crucial pour maintenir la stabilité financière et l’harmonie dans le vestiaire de Manchester United.
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Intégration lors de la tournée en Irlande
Rashford doit retrouver ses coéquipiers sous peu pour le prochain stage de préparation du club en Irlande. Il pourrait faire son retour lors du match amical de prestige contre Leeds United à Croke Park à Dublin le 12 août. Cette rencontre constituera un test essentiel de sa condition physique et de son statut dans l’effectif sous les ordres de Carrick avant le coup d’envoi officiel de la saison.
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