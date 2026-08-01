L'avenir de l'attaquant à Old Trafford est une nouvelle fois sous les projecteurs après la fin de son prêt à Barcelone, qui n'a pas débouché sur un accord permanent. Malgré son aide apportée au géant espagnol pour remporter le titre en Liga, le club catalan a choisi de recruter Anthony Gordon en provenance de Newcastle United à la place.

La situation s'est encore compliquée après qu'une clause libératoire de 40 millions de livres sterling réservée exclusivement aux clubs de Premier League a expiré sans qu'aucune offre formelle ne soit formulée. Les dirigeants de Manchester United restent désireux de se séparer du joueur afin d'alléger son salaire de 325 000 livres sterling par semaine, même si aucun prétendant n'a égalé leur évaluation.

Parallèlement, la relation du joueur avec le staff technique s'est améliorée après le départ de Ruben Amorim, qui l'avait écarté du groupe professionnel. La nomination de Michael Carrick au poste d'entraîneur lui offre désormais une opportunité de démontrer sa valeur.