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Explications : comment une septième place en Premier League peut garantir une qualification pour la Ligue des champions
Dernières nouvelles de la Ligue des champions
La Premier League comptait aligner cinq équipes en Ligue des champions la saison prochaine et reste en bonne voie pour y parvenir, même si Tottenham, Chelsea, Newcastle et Manchester City ont tous été éliminés de la compétition cette semaine en huitièmes de finale : l'Atlético a écarté les Spurs en deux manches, le PSG a éliminé Chelsea, Newcastle s'est fait écraser par Barcelone et City a été battu par le Real Madrid.
Cependant, l'Angleterre affiche toujours un coefficient supérieur à celui de l'Espagne (23,892) – le pays classé deuxième la saison dernière –, ce qui signifie qu'il suffit aux clubs anglais d'obtenir un seul match nul lors des rencontres restantes de cette saison pour s'assurer cette place supplémentaire et aligner cinq équipes en Ligue des champions la saison prochaine.
Les seuls pays capables de dépasser l'Angleterre sont le Portugal et l'Espagne. Mais pour que le Portugal puisse décrocher cette place supplémentaire, il faudrait que ses équipes atteignent respectivement la finale de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.
La bonne nouvelle pour les clubs de Premier League, c'est qu'il reste encore cinq équipes de Premier League en lice dans les compétitions européennes. Arsenal et Liverpool sont en Ligue des champions, tandis que Nottingham Forest et Aston Villa sont toujours en lice en Ligue Europa et que Crystal Palace s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence.
- AFP
Comment la septième place permet-elle de décrocher une place en Ligue des champions ?
Aussi improbable que cela puisse paraître, il existe un scénario dans lequel l'équipe classée septième de la Premier League pourrait se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine, mais elle aura besoin d'un coup de pouce considérable de la part de Liverpool et d'Aston Villa. Liverpool devrait remporter la Ligue des champions et terminer cinquième de la Premier League, tandis qu'Aston Villa devrait remporter l'Europa League et terminer sixième. Si tout cela se concrétise, l'UEFA attribuerait alors une place supplémentaire en Ligue des champions à l'Angleterre, qui reviendrait à la septième meilleure équipe de la Premier League.
Brentford occupe actuellement la septième place du classement, mais ne devance Brighton et Everton que de deux points.
Le parcours d'Arsenal et de Liverpool jusqu'à la finale de la Ligue des champions
Arsenal affrontera le Sporting CP en quarts de finale de la Ligue des champions et, s'il se qualifie, il affrontera ensuite Barcelone ou l'Atlético pour une place en finale. Liverpool affrontera le Paris Saint-Germain, tenant du titre, en quarts de finale et se mesurera au Bayern Munich ou au Real Madrid s'il parvient à passer l'équipe de Luis Enrique.
- AFP
Quelle est la suite en Ligue Europa ?
L'Europa League reprendra après la trêve internationale avec un match opposant Aston Villa à Bologne et un autre opposant Nottingham Forest à Porto. Si ces deux équipes de Premier League s'imposent, elles devraient s'affronter en demi-finales de la compétition. De son côté, Crystal Palace affrontera la Fiorentina en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence.
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