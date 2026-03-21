Explications : comment une septième place en Premier League peut garantir une qualification pour la Ligue des champions

La Premier League comptait aligner cinq équipes en Ligue des champions la saison prochaine et reste en bonne voie pour y parvenir, même si Tottenham, Chelsea, Newcastle et Manchester City ont tous été éliminés de la compétition cette semaine en huitièmes de finale : l'Atlético a écarté les Spurs en deux manches, le PSG a éliminé Chelsea, Newcastle s'est fait écraser par Barcelone et City a été battu par le Real Madrid.

Cependant, l'Angleterre affiche toujours un coefficient supérieur à celui de l'Espagne (23,892) – le pays classé deuxième la saison dernière –, ce qui signifie qu'il suffit aux clubs anglais d'obtenir un seul match nul lors des rencontres restantes de cette saison pour s'assurer cette place supplémentaire et aligner cinq équipes en Ligue des champions la saison prochaine.

Les seuls pays capables de dépasser l'Angleterre sont le Portugal et l'Espagne. Mais pour que le Portugal puisse décrocher cette place supplémentaire, il faudrait que ses équipes atteignent respectivement la finale de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

La bonne nouvelle pour les clubs de Premier League, c'est qu'il reste encore cinq équipes de Premier League en lice dans les compétitions européennes. Arsenal et Liverpool sont en Ligue des champions, tandis que Nottingham Forest et Aston Villa sont toujours en lice en Ligue Europa et que Crystal Palace s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence.