Exit Man City et le Real, un autre cador européen fonce sur Marc Guéhi

Très courtisé depuis la fin du dernier mercato estival, Marc Guéhi est au cœur de nombreuses discussions. Sur le point de s’engager avec Liverpool l’été dernier, le défenseur de Crystal Palace avait vu son transfert capoter au dernier moment, son club n’étant pas parvenu à lui trouver de successeur. Depuis cet épisode, le capitaine des Eagles est devenu l’une des priorités de plusieurs clubs de Premier League et d’Europe, attirés par sa régularité et son leadership défensif.

Sous contrat jusqu’à l’été prochain, l’international anglais (26 sélections, 1 but) se retrouve dans une situation stratégique. Son entraîneur, Oliver Glasner, n’a d’ailleurs pas fermé la porte à un départ anticipé : « Son contrat expire cet été, et si quelqu’un se présente, il y aura un moment où le club fera passer le financier avant le sportif. Je ne suis pas assez naïf pour ignorer que si City fait une offre colossale et que Marc veut partir, le transfert se fera ». Auteur de 20 matchs et 2 buts en Premier League cette saison, le défenseur central reste un pilier de Crystal Palace.