Dans l’ombre des cadors anglais et espagnols, un dossier continue de s’épaissir en coulisses. Depuis plusieurs mois, Marc Guéhi concentre les attentions, au point de devenir l’un des enjeux majeurs du marché à venir. Alors que certains prétendants, à l’image de Manchester City, semblaient tenir la corde, la hiérarchie pourrait bien être bouleversée par l’irruption d’un acteur inattendu. Entre urgence sportive, calculs financiers et volonté du joueur, la situation évolue rapidement et promet un bras de fer intense dans les semaines à venir.
Exit Man City et le Real, un autre cador européen fonce sur Marc Guéhi
- (C)Getty Images
Marc Guéhi très convoité sur le marché européen
Très courtisé depuis la fin du dernier mercato estival, Marc Guéhi est au cœur de nombreuses discussions. Sur le point de s’engager avec Liverpool l’été dernier, le défenseur de Crystal Palace avait vu son transfert capoter au dernier moment, son club n’étant pas parvenu à lui trouver de successeur. Depuis cet épisode, le capitaine des Eagles est devenu l’une des priorités de plusieurs clubs de Premier League et d’Europe, attirés par sa régularité et son leadership défensif.
Sous contrat jusqu’à l’été prochain, l’international anglais (26 sélections, 1 but) se retrouve dans une situation stratégique. Son entraîneur, Oliver Glasner, n’a d’ailleurs pas fermé la porte à un départ anticipé : « Son contrat expire cet été, et si quelqu’un se présente, il y aura un moment où le club fera passer le financier avant le sportif. Je ne suis pas assez naïf pour ignorer que si City fait une offre colossale et que Marc veut partir, le transfert se fera ». Auteur de 20 matchs et 2 buts en Premier League cette saison, le défenseur central reste un pilier de Crystal Palace.
- Getty Images Sport
Manchester City accélère, la concurrence s’organise
Selon les informations de Foot Mercato, Manchester City figure parmi les clubs les plus pressants sur ce dossier. En quête de solutions défensives pour pallier les blessures longue durée de Josko Gvardiol et Ruben Dias, Pep Guardiola a fait de Marc Guéhi une option crédible pour renforcer son arrière-garde dès cet hiver. D’après le média, les Citizens auraient déjà formulé une offre de contrat, preuve d’une volonté claire de conclure rapidement l’opération.
Mais le club mancunien n’est plus seul dans la course. Le Real Madrid et le FC Barcelone suivent également le dossier, conscients de l’opportunité que représente un joueur expérimenté dont la valeur pourrait évoluer à la baisse à l’approche de la fin de contrat. Toutefois, malgré ces intérêts prestigieux, un autre poids lourd européen a décidé d’entrer concrètement dans la danse, modifiant l’équilibre du rapport de force.
- (C)Getty Images
Le Bayern Munich change la donne pour Marc Guéhi
À partir de ce stade, le Bayern Munich apparaît comme un acteur central du dossier Marc Guéhi. Le club bavarois, désireux de renforcer son secteur défensif sur le long terme, s’est positionné avec sérieux et disposerait même d’un avantage notable : la préférence affichée du joueur pour un départ vers l’Allemagne, à en croire FM. Cette inclination personnelle pourrait peser lourd face aux offensives anglaises.
Le Bayern Munich privilégierait toutefois une conclusion lors du prochain mercato estival, misant sur la situation contractuelle pour négocier dans des conditions plus favorables. De son côté, Manchester City tente d’accélérer afin de répondre à ses besoins immédiats. À ce stade, la tendance serait légèrement favorable au club munichois, même si rien n’est encore définitivement acté.