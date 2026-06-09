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Exclusif : pourquoi le jeune talent Kennet Eichhorn a rejeté un transfert vers Liverpool
Kennet Eichhorn rejette le projet d’Anfield à Liverpool
Selon le journaliste de Sky Sport Allemagne Florian Plettenberg, Liverpool n’a pas réussi à recruter le jeune espoir très prometteur Kennet Eichhorn. Le club de Merseyside a investi beaucoup de temps dans ce dossier, mais Plettenberg a confirmé l’échec de la transaction en tweetant : « EXCL | Refus de dernière minute : malgré les efforts intensifs de Liverpool, le jeune talent du Hertha BSC ne rejoindra pas les Reds. »
Le club anglais tenait à attirer le jeune joueur à Anfield pour renforcer son centre de formation et lui proposait un projet sportif ambitieux. Cependant, Eichhorn a opté pour une autre voie afin de poursuivre son développement immédiat, mettant ainsi fin aux espoirs des Reds de finaliser ce transfert estival.
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L’argument financier ne suffit pas
Le club de Premier League a soumis une proposition extrêmement alléchante pour convaincre l’adolescent de quitter son pays natal. Selon Plettenberg, cette offre était particulièrement séduisante : « Le jeune de 16 ans a choisi de ne pas partir pour l’Angleterre, bien que la proposition de Liverpool fût, de prime abord, la plus attractive, tant sur le plan financier que sur celui du prestige du club. »
Il a par ailleurs souligné que cette proposition surpassait largement celles des clubs allemands concurrents : « L’offre de Liverpool était supérieure à celles de tous les clubs allemands en lice pour Eichhorn. » Malgré cet attrait financier et le prestige mondial du club d’Anfield, le jeune joueur a privilégié sa stabilité sportive en choisissant un environnement familier.
Leverkusen et Leipzig s’intéressent à un joyau estimé à 20 millions d’euros.
L’option anglaise ayant été définitivement écartée, une lutte acharnée s’est engagée sur le plan national pour s’adjuger les services de ce milieu offensif, dont la valeur marchande s’élève à 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling / 23 millions de dollars). Interrogé sur l’intérêt manifesté par d’autres clubs, Plettenberg a déclaré : « Eichhorn souhaite rester en Allemagne. Leverkusen met tout en œuvre pour conclure un transfert définitif, comme cela a été révélé hier soir. Leipzig garde espoir. »
Les cadors de la Bundesliga sont justifiés dans leur intérêt au regard de ses statistiques : toutes compétitions confondues, le jeune homme a disputé 20 matchs et inscrit deux buts en 1 358 minutes de jeu, dont 17 rencontres en 2. Bundesliga, deux en DFB-Pokal et une en U19 Nachwuchsliga.
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Prochaines étapes pour les Reds
Selon les dernières informations, Eichhorn devrait finaliser sous peu son transfert au sein du championnat national, le Bayer Leverkusen étant actuellement en pole position pour conclure l’opération estimée à 20 millions d’euros. Dans le même temps, Liverpool doit rapidement rebondir et réorienter son département de recrutement afin de repérer de nouveaux jeunes talents, pour que sa stratégie de recrutement à long terme pour son centre de formation demeure sur la bonne voie.