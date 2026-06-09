Exclusif : pourquoi le jeune talent Kennet Eichhorn a rejeté un transfert vers Liverpool

Selon le journaliste de Sky Sport Allemagne Florian Plettenberg, Liverpool n’a pas réussi à recruter le jeune espoir très prometteur Kennet Eichhorn. Le club de Merseyside a investi beaucoup de temps dans ce dossier, mais Plettenberg a confirmé l’échec de la transaction en tweetant : « EXCL | Refus de dernière minute : malgré les efforts intensifs de Liverpool, le jeune talent du Hertha BSC ne rejoindra pas les Reds. »

Le club anglais tenait à attirer le jeune joueur à Anfield pour renforcer son centre de formation et lui proposait un projet sportif ambitieux. Cependant, Eichhorn a opté pour une autre voie afin de poursuivre son développement immédiat, mettant ainsi fin aux espoirs des Reds de finaliser ce transfert estival.