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Exclusif : Manchester United arborera un sponsor maillot différent face à Brentford
Manchester United arborera un maillot édition spéciale pour affronter Brentford.
L'équipe de Michael Carrick affrontera Brentford en arborant un maillot en édition spéciale dont le sponsor principal, (RED), figurera sur le devant. Grâce à un partenariat entre Manchester United, MatchWornShirt (MWS) et (RED), les supporters et les collectionneurs pourront se procurer les maillots portés lors du match, numérotés et signés par les joueurs de l'équipe de départ et les remplaçants.
- Getty Images Sport
« Transformer sa passion en quelque chose de plus grand »
Tijmen Zonderwijk, cofondateur de MatchWornShirt, a déclaré : « Ces maillots incarnent ce qu'il y a de meilleur dans le football : des moments vécus sur le terrain qui se traduisent par un impact significatif en dehors. En rapprochant les supporters du sport qu'ils aiment, nous transformons cette passion en quelque chose de plus grand, en contribuant à collecter des fonds indispensables et à sensibiliser le public aux programmes de santé mondiaux qui sauvent des vies partout dans le monde. »
« Chaque maillot a son histoire »
Kate Charles, directrice générale de (RED), a déclaré : « Cette collection démontre comment des partenariats orientés vers des objectifs précis peuvent transformer l’énergie du football en actions tangibles. Chaque maillot raconte une histoire née sur le terrain, tout en soutenant des programmes de santé mondiaux essentiels dans les communautés qui en ont le plus besoin. »
- Getty Images Sport
Les maillots sont mis en vente pendant une semaine.
Ces maillots seront mis à la disposition des fans et des collectionneurs via le site web et l’application MWS, du 27 avril au 2 mai. Pour obtenir davantage d’informations sur la vente aux enchères et y participer, rendez-vous sur www.mws.com.