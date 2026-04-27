Tijmen Zonderwijk, cofondateur de MatchWornShirt, a déclaré : « Ces maillots incarnent ce qu'il y a de meilleur dans le football : des moments vécus sur le terrain qui se traduisent par un impact significatif en dehors. En rapprochant les supporters du sport qu'ils aiment, nous transformons cette passion en quelque chose de plus grand, en contribuant à collecter des fonds indispensables et à sensibiliser le public aux programmes de santé mondiaux qui sauvent des vies partout dans le monde. »



