Les négociations entre le grand club turc de Beşiktaş et Salah se sont retrouvées dans une impasse majeure, la direction du club ayant confirmé la suspension des discussions. L’international égyptien, devenu libre de tout contrat à l’issue de son contrat à Anfield le 30 juin, semblait auparavant sur le point de signer à Istanbul, le club étant prêt à lui verser un salaire annuel colossal de 12,5 millions d’euros pour s’assurer ses services.

De nouvelles complications sont apparues concernant les droits commerciaux et les commissions d’agent, que le club stambouliote refuse de prendre en charge. Plus précisément, la part des recettes issues de la vente des maillots et la commission demandée par l’agent de Salah se sont avérées être les derniers obstacles.

Onder Ozen, directeur sportif de Beşiktaş, a récemment fait le point : « Depuis quelque temps, les spéculations concernant Mohamed Salah se multiplient. Nous avons examiné le dossier sous tous les angles. Nous souhaitons clarifier certains points. Nous avons pris contact avec Salah et présenté un modèle de financement pour l’opération. »