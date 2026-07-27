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Exclusif : les coulisses d’un transfert avorté de Mohamed Salah vers Besiktas
Les exigences financières bloquent les négociations concernant Salah
Les négociations entre le grand club turc de Beşiktaş et Salah se sont retrouvées dans une impasse majeure, la direction du club ayant confirmé la suspension des discussions. L’international égyptien, devenu libre de tout contrat à l’issue de son contrat à Anfield le 30 juin, semblait auparavant sur le point de signer à Istanbul, le club étant prêt à lui verser un salaire annuel colossal de 12,5 millions d’euros pour s’assurer ses services.
De nouvelles complications sont apparues concernant les droits commerciaux et les commissions d’agent, que le club stambouliote refuse de prendre en charge. Plus précisément, la part des recettes issues de la vente des maillots et la commission demandée par l’agent de Salah se sont avérées être les derniers obstacles.
Onder Ozen, directeur sportif de Beşiktaş, a récemment fait le point : « Depuis quelque temps, les spéculations concernant Mohamed Salah se multiplient. Nous avons examiné le dossier sous tous les angles. Nous souhaitons clarifier certains points. Nous avons pris contact avec Salah et présenté un modèle de financement pour l’opération. »
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Les responsables de Beşiktaş confirment le retrait temporaire du club.
La rupture de communication semble trouver son origine dans le refus du club de dépasser les limites juridiques et financières qu’il s’était fixées. Ozen a en outre expliqué que l’ambiance autour de la transaction avait radicalement changé à l’approche de la date butoir pour la nouvelle saison.
Il a déclaré : « Lorsque les discussions sur l’aspect financier ont commencé, la fluidité qui régnait le premier jour a commencé à s’essouffler à partir du 21 juillet. Des demandes ont commencé à affluer, qui ont conduit les échanges d’informations et les négociations financières dans une impasse.
Le directeur sportif a rappelé que le club refusait de payer des commissions illégales ou de s’engager dans des dépenses insoutenables, même pour un joueur du calibre de Salah. « Le travail de gestion des transferts est encadré par la loi : dépasser le plafond des commissions expose à une situation illégale », a-t-il ajouté. « Pour Beşiktaş, éviter de tomber dans une telle situation fait partie des exigences inhérentes à l’appartenance au club. Le président a pris une décision impopulaire et a choisi de se retirer temporairement de la table des négociations concernant le transfert de Salah. »
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Beşiktaş s’intéresse à Rafael Leão, l’attaquant de l’AC Milan.
Alors que le dossier Salah est au point mort, Beşiktaş a rapidement activé une piste de remplacement d’envergure. Selon Football Italia, le club stambouliote a officiellement ouvert des pourparlers avec l’AC Milan au sujet de l’ailier portugais Leão.
Si Leao occupe un rôle similaire sur l’aile, son profil de jeune talent plus explosif apporterait une dynamique différente au dispositif tactique d’Italiano.
Passer d’un joueur libre comme Salah à une star sous contrat comme Leao pose des défis financiers bien distincts. Du côté de Milan, la position reste ferme : le club n’est pas intéressé par des solutions temporaires. Les Rossoneri auraient fait savoir aux parties intéressées qu’ils n’envisageraient qu’une vente pure et simple, et non un prêt avec option d’achat.
Le prix de l’ancien Joueur de l’année de la Serie A est estimé entre 50 et 60 millions d’euros.
Exigences et position des joueurs concernant leur transfert en Turquie
Pour s’attacher les services de Leão, il ne suffira pas de répondre aux exigences du Milan AC en matière de indemnité de transfert. Le joueur lui-même affiche des prétentions élevées pour tout départ des cinq grands championnats européens traditionnels, qui suscitent un vif intérêt.
Selon certaines informations, Leao n’envisagerait pas de rejoindre la Super Lig turque à moins que ses exigences salariales ne soient pleinement satisfaites. Plus précisément, l’international portugais demanderait un salaire d’au moins 8 millions d’euros par saison, complété par des primes liées à la performance. Cela représente un engagement financier considérable pour n’importe quel club turc, mais Besiktas ne semble pas découragé par ces chiffres, alors qu’il est à la recherche d’une figure emblématique.
Si Besiktas mène la danse, Galatasaray et Fenerbaçhe surveillent aussi le dossier du Portugais de 27 ans. Les « Aigles noirs » estiment toutefois que leur démarche officielle auprès de Milan pourrait leur offrir un avantage décisif dans cette course.
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