Une source au sein d'Al-Ittihad a révélé à « Kooora » la vérité sur le retour de Benzema dans les rangs de l'équipe, affirmant que ces informations n'ont aucun fondement et que le club ne l'envisage pas.

À lire aussi : larmes et choc, les coulisses du remplacement de Ronaldo lors de la nuit de la remontada d'Al-Nassr

La source a précisé qu'« Al-Ittihad songe actuellement à recruter un nouvel ailier étranger après avoir bouclé tous les détails concernant le départ du Français Moussa Diaby vers le club allemand du Bayer Leverkusen ».

Elle a affirmé que l'entraîneur allemand Jens Wesiing est convaincu par les qualités du duo offensif composé du Marocain Youssef En-Nesyri et du Nigérian George Ilenikhena, et qu'il compte s'appuyer sur eux dans la période à venir.