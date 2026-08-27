Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Exclusif Kooora : la vérité sur le retour de Benzema à Al-Ittihad

Mercato
K. Benzema
Al Ittihad
Al Hilal
Saudi Pro League
France
Arabie saoudite

Une source met fin à la polémique

De nombreuses rumeurs ont circulé ces derniers jours à propos d'un éventuel retour du Français Karim Benzema, attaquant d'Al-Hilal, sous les couleurs d'Al-Ittihad lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Benzema s'est rapproché de la signature d'un accord financier avec Al-Hilal, après que les deux parties se soient retrouvées dans une impasse, en raison de l'échec du joueur à présenter ses documents d'accréditation dans la forme requise, sans oublier la réussite du club dans le recrutement de l'attaquant anglais Ollie Watkins, la star d'Aston Villa.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Benzema va-t-il faire son retour à Al-Ittihad ?

    Une source au sein d'Al-Ittihad a révélé à « Kooora » la vérité sur le retour de Benzema dans les rangs de l'équipe, affirmant que ces informations n'ont aucun fondement et que le club ne l'envisage pas.

    À lire aussi : larmes et choc, les coulisses du remplacement de Ronaldo lors de la nuit de la remontada d'Al-Nassr

    La source a précisé qu'« Al-Ittihad songe actuellement à recruter un nouvel ailier étranger après avoir bouclé tous les détails concernant le départ du Français Moussa Diaby vers le club allemand du Bayer Leverkusen ».

    Elle a affirmé que l'entraîneur allemand Jens Wesiing est convaincu par les qualités du duo offensif composé du Marocain Youssef En-Nesyri et du Nigérian George Ilenikhena, et qu'il compte s'appuyer sur eux dans la période à venir.

    • Publicité

  • Énorme choc

    Karim Benzema traverse actuellement une période difficile au sein d'Al-Hilal, d'autant plus que le joueur souhaitait poursuivre son aventure dans les rangs du club, mais l'entraîneur italien Simone Inzaghi ne veut pas le conserver.

    Il convient de rappeler que Benzema s'était retrouvé dans une impasse avec la direction d'Al-Ittihad en janvier 2026, avant que son contrat ne soit résilié pour lui permettre de rejoindre Al-Hilal, mais il n'est pas parvenu à afficher le niveau attendu.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Qu'a apporté Karim Benzema ?

    Benzema a rejoint les rangs d'Al-Ittihad à l'été 2023, après la fin de son parcours historique avec le Real Madrid, et il a réussi à mener l'équipe vers l'obtention des titres du championnat et de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées lors de la saison 2024-2025.

    Au cours de son aventure avec Al-Ittihad, Benzema a disputé 87 matches, durant lesquels il a inscrit 57 buts et délivré 14 passes décisives, toutes compétitions confondues, nationales et continentales, en plus du championnat arabe.

    Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

    Avec Al-Hilal, le buteur français chevronné a pris part à 16 matches, durant lesquels il a marqué 10 buts et offert 5 passes décisives.

    Les statistiques de Benzema avec Al-Hilal paraissent très bonnes, mais le problème est qu'il n'a pas affiché le niveau attendu lors des grands matches où l'équipe avait besoin de lui.

    Billets des matches de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Saudi Pro League
Al Fath crest
Al Fath
ALF
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT