De nombreuses rumeurs ont circulé ces derniers jours à propos d'un éventuel retour du Français Karim Benzema, attaquant d'Al-Hilal, sous les couleurs d'Al-Ittihad lors de l'actuelle période des transferts estivaux.
Benzema s'est rapproché de la signature d'un accord financier avec Al-Hilal, après que les deux parties se soient retrouvées dans une impasse, en raison de l'échec du joueur à présenter ses documents d'accréditation dans la forme requise, sans oublier la réussite du club dans le recrutement de l'attaquant anglais Ollie Watkins, la star d'Aston Villa.