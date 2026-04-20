« Exceptionnel ! » Après un départ contrarié du RB Leipzig, Timo Werner se transforme en héros du match

L'attaquant de 30 ans a brillé à San Jose lors de la septième victoire en huit matchs, inscrivant le but du 2-0 (56e) et offrant l'ouverture du score à Ousseni Bouda (53e). « On voit bien que Timo va devenir un joueur exceptionnel pour nous », a constaté l'entraîneur Bruce Arena. « Il lui faudra certes encore un peu de temps pour retrouver sa forme et son rythme, mais c’est un joueur exceptionnel. Il sera un excellent renfort pour notre équipe. »

Werner, qui a quitté le RB Leipzig en janvier pour rejoindre la MLS, était revenu de blessure et avait déjà marqué un but et délivré trois passes décisives en cinq matchs. « C’est deux fois plus agréable quand on peut marquer un beau but. Globalement, c’était tout simplement important pour moi de marquer, d’apparaître enfin à nouveau au tableau d’affichage. Je suis content d’avoir pu aider l’équipe et de l’avoir emporté », a déclaré Werner.

Avec 21 points, San Jose rejoint désormais les Vancouver Whitecaps de Thomas Müller en tête de la Conférence Ouest, tandis que le LAFC pointe à la troisième place avec 16 unités.