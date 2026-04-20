« Je suis très heureux. Pour tous les joueurs sur le terrain, marquer des buts et délivrer des passes décisives est essentiel, mais c’est encore plus vrai pour les attaquants. Cela renforce considérablement la confiance en soi et permet de gagner la confiance de l’équipe », a déclaré avec joie l’ancien international après la victoire 4-1 (0-0) des Earthquakes lors du match au sommet de la MLS contre le Los Angeles FC.
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« Exceptionnel ! » Après un départ contrarié du RB Leipzig, Timo Werner se transforme en héros du match
L'attaquant de 30 ans a brillé à San Jose lors de la septième victoire en huit matchs, inscrivant le but du 2-0 (56e) et offrant l'ouverture du score à Ousseni Bouda (53e). « On voit bien que Timo va devenir un joueur exceptionnel pour nous », a constaté l'entraîneur Bruce Arena. « Il lui faudra certes encore un peu de temps pour retrouver sa forme et son rythme, mais c’est un joueur exceptionnel. Il sera un excellent renfort pour notre équipe. »
Werner, qui a quitté le RB Leipzig en janvier pour rejoindre la MLS, était revenu de blessure et avait déjà marqué un but et délivré trois passes décisives en cinq matchs. « C’est deux fois plus agréable quand on peut marquer un beau but. Globalement, c’était tout simplement important pour moi de marquer, d’apparaître enfin à nouveau au tableau d’affichage. Je suis content d’avoir pu aider l’équipe et de l’avoir emporté », a déclaré Werner.
Avec 21 points, San Jose rejoint désormais les Vancouver Whitecaps de Thomas Müller en tête de la Conférence Ouest, tandis que le LAFC pointe à la troisième place avec 16 unités.