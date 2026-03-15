« Exactement ce qu'un entraîneur souhaite » : Niko Kovac avait vu juste dans son analyse concernant le BVB

Il possède donc une grande expérience, même sans compter ses 18 années en tant que joueur. Kovac a partagé l'une de ses observations lors de la phase aller. Selon lui, il faut en principe « trois à six mois » « pour qu'un jeune joueur s'adapte à un nouveau club ». La rapidité avec laquelle cela se fait varie bien sûr d'un individu à l'autre. Une chose est sûre cependant : « Cela prend du temps. Mais parfois, les gens sont injustes et s’attendent à des progrès immédiats et spectaculaires. »

C'était également le cas pour Jobe Bellingham, à propos duquel Kovac avait prononcé ces mots. Aujourd'hui, on peut affirmer que Kovac avait vu juste. Bellingham a en effet fait un bond en avant considérable par rapport à ses débuts au Borussia Dortmund.

Les progrès ne sont pas gigantesques, le jeune homme de 20 ans ne joue pas soudainement deux divisions au-dessus. Il s’agit d’une progression organique que Bellingham a accomplie au fil du temps, tout à fait conforme à la prévision exprimée avec sérénité par Kovac. Ce pas en avant est d’autant plus remarquable que la nouvelle recrue de l’AFC Sunderland, qui a coûté plus de 30 millions d’euros, a connu des débuts tout sauf faciles.