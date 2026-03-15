Niko Kovac, aujourd'hui âgé de 54 ans, est entraîneur depuis près de 17 ans. Pour cet ancien milieu de terrain défensif, le passage du statut de joueur professionnel à celui d'entraîneur s'est fait presque sans interruption à Salzbourg. À ce jour, Kovac a dirigé bien plus de 400 matchs.
Traduit par
« Exactement ce qu'un entraîneur souhaite » : Niko Kovac avait vu juste dans son analyse concernant le BVB
Il possède donc une grande expérience, même sans compter ses 18 années en tant que joueur. Kovac a partagé l'une de ses observations lors de la phase aller. Selon lui, il faut en principe « trois à six mois » « pour qu'un jeune joueur s'adapte à un nouveau club ». La rapidité avec laquelle cela se fait varie bien sûr d'un individu à l'autre. Une chose est sûre cependant : « Cela prend du temps. Mais parfois, les gens sont injustes et s’attendent à des progrès immédiats et spectaculaires. »
C'était également le cas pour Jobe Bellingham, à propos duquel Kovac avait prononcé ces mots. Aujourd'hui, on peut affirmer que Kovac avait vu juste. Bellingham a en effet fait un bond en avant considérable par rapport à ses débuts au Borussia Dortmund.
Les progrès ne sont pas gigantesques, le jeune homme de 20 ans ne joue pas soudainement deux divisions au-dessus. Il s’agit d’une progression organique que Bellingham a accomplie au fil du temps, tout à fait conforme à la prévision exprimée avec sérénité par Kovac. Ce pas en avant est d’autant plus remarquable que la nouvelle recrue de l’AFC Sunderland, qui a coûté plus de 30 millions d’euros, a connu des débuts tout sauf faciles.
- Getty Images Sport
Des débuts difficiles au BVB pour Jobe Bellingham
On pourrait même dire que les débuts de Bellingham au BVB se sont déroulés exactement comme ils n'auraient pas dû. Sa première moitié de saison a été semée d’embûches : remplacement après 45 minutes lors de la 1re journée, suivi d’une polémique autour de son père Mark, de nombreux matchs consécutifs sur le banc, une action malheureuse lors du déplacement à Munich, des rumeurs grotesques concernant un départ prématuré en janvier et, peu avant Noël, un carton rouge dont il n’était pas responsable.
On voyait clairement dans ses performances que l’Anglais avait beaucoup de mal à s’adapter au passage d’un championnat de deuxième division physiquement très exigeant à une Bundesliga plus rapide et techniquement plus exigeante. Ce n’est qu’à la fin du mois d’octobre qu’il a disputé son premier match sur l’intégralité des 90 minutes. Bellingham n’avait pratiquement aucune influence sur le jeu de Dortmund, privilégiait trop souvent la sécurité plutôt que la profondeur dans ses passes et se montrait peu présent.
Kovac a géré cette situation ainsi que l'agitation permanente autour de Bellingham avec assurance et un calme affiché. Début novembre déjà, il avait déclaré : « Je n'ai vraiment aucune inquiétude à son sujet. Au contraire : je sais de quoi il est capable. Nous le mettons en place progressivement ici. Je pense même que cela va plus vite que ce que j'avais imaginé, car ce garçon a vraiment beaucoup, beaucoup de qualités. »
- getty
Jobe Bellingham a franchi une nouvelle étape au BVB
L'année 2026 n'a pas non plus commencé de manière idéale pour Bellingham, sa suspension pour carton rouge s'étendant jusqu'à la nouvelle année. Mais il a ensuite profité de l'absence de Marcel Sabitzer, blessé pendant près de quatre semaines. Kovac a alors régulièrement aligné Bellingham, ce qui l'a visiblement aidé à trouver un meilleur rythme et à gagner en solidité dans les duels.
Depuis, il a atteint un nouveau niveau. Bellingham s'est renforcé physiquement, semble plus en forme et se montre plus solide dans les duels directs, dont il est toujours l'un des leaders au BVB. Il n'a d'ailleurs jamais manqué de travail : à l'entraînement, il faut plutôt le freiner.
« Ce qui me plaît chez lui, c’est son ardeur. C’est vraiment quelqu’un qui veut s’améliorer jour après jour. Sur le terrain, en dehors du terrain, lors de l’étude des vidéos, dans l’analyse individuelle, dans l’analyse collective. C’est un vrai pro », déclarait déjà Kovac il y a quelques semaines. « J'apprécie quand un jeune sait déjà exactement ce dont il a besoin pour s'améliorer. C'est exactement ce qu'un entraîneur souhaite. Parfois, je dois le freiner et lui rappeler que nous avons deux matchs par semaine. »
- Getty Images Sport
Jobe Bellingham fait preuve de plus de présence et de détermination
L'évolution de Bellingham en possession du ballon est tout aussi importante. Sa présence s'est nettement renforcée, il se propose plus souvent de manière proactive et a gagné en rapidité d'exécution. Toutes ses actions sont désormais empreintes d'une véritable détermination. Il a pris de l'assurance.
Les points à améliorer sont tout aussi évidents. Bellingham doit avoir davantage confiance en lui, prendre plus souvent des risques, augmenter le nombre de ses passes en profondeur et se placer plus souvent dans des espaces où il peut se montrer dangereux devant le but.
Mais peut-être – ou probablement – aura-t-il besoin de quelques mois supplémentaires pour franchir cette nouvelle étape. Ce ne serait pas dramatique et, à son âge, c'est tout à fait normal. En tout cas, il est sur la bonne voie, les progrès de Bellingham sont faciles à constater.
S'il reste en bonne santé, son attitude irréprochable devrait lui permettre de continuer à gagner en qualité. Il peut d'ailleurs demander conseil à Kovac pour trouver l'équilibre idéal entre la régularité de ses performances et une progression, idéalement exponentielle. L'entraîneur lui a déjà donné un indice : « Parfois, je lui dis qu'il ne doit pas seulement manger, boire et dormir du football, mais qu'il a aussi besoin d'autres choses dans sa vie pour se vider la tête. »
Jobe Bellingham : statistiques de performance pour le BVB
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges 37 0 4 2 1
Questions fréquentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".