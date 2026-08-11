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San SiroGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Euro 2032 : Milan risque de rester à l’écart, le nouveau San Siro inquiète la FIGC

Italie
Milan AC
Inter
Championnats d'europe

Le 1er octobre, la FIGC devra indiquer à l’UEFA les cinq villes candidates, et le projet du nouveau stade milanais est en retard.

Milan risque de ne pas figurer parmi les villes hôtes de l’Euro 2032, le tournoi organisé conjointement par l’Italie et la Turquie. Un scénario qui paraît aujourd’hui presque utopique et qu’aucun passionné ne voudrait envisager, mais qui ne peut être ignoré.


Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, le dossier lié à Milan suscite en effet plus d’une inquiétude dans les sphères de la FIGC et, du moins pour le moment, ne garantit pas à la capitale lombarde l’une des cinq places réservées aux villes italiennes qui accueilleront la compétition.


  • Course contre la montre

    Le vieux San Siro est désormais hors course. Pour Milan, tout tourne donc autour du nouveau San Siro. Le projet n’est pas remis en question, mais c’est le calendrier qui représente le véritable nœud du dossier. La fin des travaux est prévue pour juin 2031, échéance fixée par l’UEFA. Une date limite qui devra être respectée sans la moindre marge d’erreur : le plus petit retard ou le moindre changement de programme pourrait se révéler décisif, en positif comme en négatif, pour la candidature milanaise. Le chemin est d’ailleurs encore long et loin d’être exempt d’obstacles. Avant l’ouverture des chantiers, prévue en 2028, il faudra passer par la présentation du projet, le plan d’application, la phase des observations et l’étude d’impact environnemental, jusqu’à l’approbation définitive du plan d’application. Milan et le nouveau San Siro devront donc accélérer. Le calendrier laisse peu de temps : le 1er octobre prochain, la FIGC devra communiquer à l’UEFA les cinq villes italiennes candidates, avec la possibilité d’indiquer également quelques sites de réserve.


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  • Concurrence féroce

    Et le problème, pour Milan, c’est que la concurrence ne manque pas. Rome se présentera au rendez-vous d’octobre avec pas moins de deux candidatures de poids : le Stadio Olimpico, qui nécessite des travaux de rénovation, et le nouveau stade de Pietralata, dont la procédure a déjà environ un an d’avance sur celle du nouveau San Siro. Derrière la capitale, la liste des candidates reste longue et qualifiée. Le Juventus Stadium est assuré de figurer dans le dossier, tandis que Naples et Florence sont prêtes à mener d’importants travaux de rénovation de leurs enceintes respectives. Et ce n’est pas tout. Palerme, Bologne, Bari, Gênes, Lecce, Salerne, Turin et Vérone ont elles aussi des projets et des ambitions concrètes, avec des dossiers qui ne peuvent pas être sous-estimés. La course vers l’Euro 2032 a donc déjà commencé. Et Milan, paradoxalement, risque de devoir jouer son match le plus important loin du terrain : le nouveau San Siro devra respecter les délais et les étapes bureaucratiques, car le prestige footballistique de la ville, à lui seul, ne suffira pas à lui garantir une place parmi les cinq sites italiens de l’Euro.


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