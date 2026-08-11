Euro 2032 : Milan risque de rester à l’écart, le nouveau San Siro inquiète la FIGC

Milan risque de ne pas figurer parmi les villes hôtes de l’Euro 2032, le tournoi organisé conjointement par l’Italie et la Turquie. Un scénario qui paraît aujourd’hui presque utopique et qu’aucun passionné ne voudrait envisager, mais qui ne peut être ignoré.





Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, le dossier lié à Milan suscite en effet plus d’une inquiétude dans les sphères de la FIGC et, du moins pour le moment, ne garantit pas à la capitale lombarde l’une des cinq places réservées aux villes italiennes qui accueilleront la compétition.



