Erreur de jeunesse, excuses sincères : il est temps de tourner la page Amoura

Il faut savoir raison garder. Depuis le coup de sifflet final de cet épique huitième de finale entre l'Algérie et la RDC, Mohamed Amoura se retrouve au cœur d'un tourbillon médiatique d'une violence inouïe. Son tort ? Avoir célébré la qualification arrachée à la 118e minute en parodiant la posture du célèbre supporter congolais "Lumumba", avant de s'allonger au sol comme pour lui intimer l'ordre d'aller dormir. Certes, ce détournement de l'immobilité hiératique de Michel Kuka Mboladinga, transformé en moquerie finale, peut surprendre, voire choquer ceux qui y voient une atteinte à un symbole historique. Mais de là à instruire un procès contre un jeune homme de 25 ans emporté par l'ivresse d'une victoire, il y a un pas que la bien-pensance franchit un peu trop allègrement