Portugal squad

Équipe du Portugal pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la grande finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection portugaise pour la Coupe du monde de football 2026

Le Portugal sera une équipe intéressante à suivre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. L'équipe menée par Cristiano Ronaldo a remporté son deuxième titre de la Ligue des nations en 2025 et est actuellement l'une des équipes les plus fortes d'Europe, malgré un effectif légèrement moins fourni que celui d'autres grandes puissances européennes comme l'Angleterre et la France.

Elle n'a pas encore remporté le titre tant convoité de la Coupe du monde, et cela pourrait bien être la dernière chance pour le légendaire Ronaldo de réaliser ce rêve pour son pays.

Outre son attaquant vétéran, le Portugal dispose d'un effectif bien équilibré, avec des joueurs de qualité dans tous les compartiments du jeu.

Un autre élément émotionnel lié à la campagne du Portugal pour la Coupe du monde l'année prochaine est le décès tragique de l'attaquant Diogo Jota. La nouvelle de la mort de Jota a été un choc pour le monde du football. Il n'avait que 28 ans et venait de remporter le titre de Premier League avec Liverpool ainsi que la Ligue des nations avec le Portugal.

Cette perte a été difficile à accepter pour toute la communauté du football, en particulier pour ses coéquipiers. Son absence pourrait servir de motivation supplémentaire pour l'équipe portugaise, qui sera déterminée à tout donner et à remporter le trophée en sa mémoire.

À quoi ressemble leur équipe à l'approche du tournoi ? GOAL passe en revue les joueurs à leur disposition.

  • Cristiano Ronaldo Diogo Costa Portugal 2025Getty Images

    Gardiens de but

    Le Portugal dispose d'un effectif solide au poste de gardien de but, avec Diogo Costa, joueur de Porto, en tête de liste pour débuter lors de l'événement phare de l'année prochaine. Costa a joué un rôle essentiel dans le succès du Portugal lors de la Ligue des Nations 2025, effectuant plusieurs arrêts décisifs tout au long du tournoi. Son sang-froid, sa capacité à arrêter les tirs et sa confiance avec le ballon aux pieds font de lui un gardien fiable.

    Jose Sa reste quant à lui une excellente option en tant que remplaçant. Le gardien des Wolves a toujours affiché un niveau de performance élevé en Premier League et pourrait s'avérer précieux pour l'équipe de Robert Martinez.

    JoueurClub 
    Diogo CostaPorto
    Jose SaWolves
    Rui SilvaSporting CP
    Rui PatricioAtalanta
    Joao CarvalhoBraga
  • Nuno Mendes Ruben Dias Portugal Nations League 2025Getty

    Défenseurs

    Défense centrale Sur le plan défensif, le Portugal dispose d'une configuration solide et bien équilibrée. Le duo de défenseurs centraux Ruben Dias et Goncalo Inacio a toujours été performant dans l'équipe de Robert Martinez. Sur les ailes, le Portugal peut compter sur l'un des meilleurs talents du football mondial actuel : Nuno Mendes.

    La jeune star du PSG s'est montrée exceptionnelle tant en club qu'en sélection nationale, où elle évolue au poste d'arrière gauche. Mendes a joué un rôle clé dans le triplé remporté par le PSG lors de la saison 2024-25, ainsi que dans la Ligue des nations avec le Portugal. À droite, Diogo Dalot, Nelson Semedo et Joao Cancelo sont d'excellents choix et ont toujours été performants dans leurs clubs respectifs.

    Matheus Nunes, de Manchester City, est également un choix intéressant pour jouer à droite. Bien qu'il ne soit pas un arrière droit traditionnel, Nunes a souvent joué à ce poste pour l'équipe de Premier League. Antonio Silva et Tomas Araujo, de Benfica, sont également des atouts précieux et pourraient faire partie de la sélection finale.

    JoueurClub
    Nuno MendesPSG
    Ruben DiasManchester City
    Mathues NunesManchester City
    Diogo DalotManchester United
    Goncalo InacioSporting CP
    Nelson SemedoFenerbahçe
    Joao CanceloBarcelone
    Nuno TavaresLazio
    Renato VeigaVillarreal
    Tomas AraujoBenfica
    Francisco MouraPorto
    Toti GomesWolves
    Joao MarioAEK Athènes
    Antonio SilvaBenfica
  • BRUNO FERNANDES-portugal-20241012(C)Getty Images

    Milieux de terrain

    Tout comme en défense, le Portugal dispose d'un milieu de terrain solide. Joao Neves et Vitinha ont été au sommet de leur art avec le PSG en Ligue 1 et, à l'instar de Nuno Mendes, ont joué un rôle déterminant dans le triplé remporté par le PSG.

    De leur côté, les stars de la Premier League Bernardo Silva et Bruno Fernandes ont été très réguliers avec leurs clubs respectifs à Manchester. Bruno, en particulier, a été la seule lueur d'espoir pendant la période difficile que traverse Old Trafford et a continué à briller sous les ordres de Michael Carrick.

    Ruben Neves a également joué un rôle clé au sein de la super-équipe d'Al Hilal dans la Saudi Pro League. Renato Sanches, du PSG, est toujours à la pointe de l'équipe et pourrait jouer un rôle dans l'équipe de Martinez s'il continue à impressionner lors de son prêt au Panathinaikos. En 2016, Sanches a joué un rôle important dans la victoire du Portugal à l'Euro, mais depuis, la carrière du jeune joueur est en chute libre.

    JoueurClub
    Joao NevesPSG
    VitinhaPSG
    Bernardo SilvaManchester City
    Joao PalhinhaTottenham Hotspur
    Pedro GoncalvesSporting CP
    Bruno FernandesManchester United
    Ruben NevesAl Hilal
    André GomesColumbus Crew
    Renato SanchesPanathinaikos
    Dario EssugoChelsea
  • Cristiano Ronaldo Portugal 2024Getty

    Attaquants

    En attaque, le Portugal sera très motivé par la présence de Cristiano Ronaldo. La superstar portugaise aura 41 ans au moment de la Coupe du monde.

    Bien qu'il ne soit plus dans la fleur de l'âge, Ronaldo a devancé tous ses concurrents pour terminer meilleur buteur de la Ligue des nations, aidant ainsi le Portugal à remporter le titre. Après avoir déjà remporté l'Euro en 2016, la Coupe du monde reste le seul trophée majeur qui échappe encore à l'emblématique numéro 7, et il ne sera pas seul dans sa quête de l'or, surtout après avoir connu une nouvelle saison prolifique en Arabie saoudite.

    Les attaquants de Serie A Rafael Leao et Francisco Conceicao sont également en grande forme et porteront une lourde responsabilité dans le tiers offensif aux côtés de Ronaldo. Francisco Trincao a réalisé des performances exceptionnelles avec le Sporting en Primeira Liga et pourrait faire partie des plans de Martinez pour la Coupe du monde.

    Pedro Neto et Goncalo Ramos sont également des options solides que Martinez pourrait envisager.

    JoueurClub
    Cristiano RonaldoAl Nassr
    Rafael LeaoAC Milan
    Goncalo RamosPSG
    Francisco TrincaoSporting CP
    Joao FelixAl Nassr
    Goncalo GuedesReal Sociedad
    Fabio SilvaBorussia Dortmund
    Fabio CarvalhoBrentford
    Geovany QuendaChelsea
    Pedro NetoChelsea
    Francisco ConceicaoJuventus
    Carlos ForbsClub Bruges
  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Les joueurs vedettes du Portugal

    Le Portugal dispose d'un groupe de joueurs vedettes pour la Coupe du monde qui se déroulera l'année prochaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cristiano Ronaldo sera sans aucun doute le joueur clé de l'équipe lors du tournoi, portant sur ses épaules tout le poids d'une nation. De son côté, Rafael Leao, joueur de l'AC Milan, est l'un des meilleurs joueurs de la Serie A et constitue un atout précieux pour l'équipe portugaise de Roberto Martinez.

    Francisco Conceicao a également brillé à la Juventus. Âgé de 23 ans, il s'est imposé comme l'un des talents les plus prometteurs du pays ces dernières années.

    Au milieu de terrain, toute l'attention se portera sur Bruno Fernandes et Vitinha, qui joueront un rôle clé dans le rythme du jeu et la création d'occasions depuis le centre du terrain.

    En défense, Nuno Mendes sera un joueur crucial pour le Portugal, tant sur le plan offensif que défensif. Mendes est au sommet de sa forme sous les ordres de Luis Enrique au PSG et aura un rôle important à jouer lors de la Coupe du monde.

  • Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Composition probable du Portugal pour la Coupe du monde 2026

    Comme mentionné précédemment, Diogo Costa devrait être le gardien titulaire du Portugal lors de la Coupe du monde. Le gardien de Porto est un habitué du onze de départ et devrait continuer à occuper ce poste lors de la compétition, avec José Sá comme remplaçant.

    En défense, le quatuor composé de Nuno Mendes, Ruben Dias, Goncalo Inacio et Matheus Nunes offre un équilibre parfait. Cette combinaison apporte au Portugal à la fois une stabilité défensive et une liberté offensive sur les ailes.

    Au milieu de terrain, Vitinha devrait jouer un rôle clé pour les Portugais aux côtés de Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Le jeune et talentueux Joao Neves pourrait également constituer une menace potentielle en sortant du banc, et il ne faut pas oublier Ruben Neves, qui pourrait être la clé du succès.

    En attaque, le Portugal devrait aligner les rapides Rafael Leao et Francisco Conceicao sur les ailes, avec Cristiano Ronaldo en pointe comme principale menace devant le but.

    Composition probable du Portugal (4-3-3) : Costa ; Mendes, Dias, Inacio, Nunes ; Vitinha, Fernandes, Bernardo Silva ; Leao, Ronaldo, Conceicao.

