Équipe du Portugal pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la grande finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Le Portugal sera une équipe intéressante à suivre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. L'équipe menée par Cristiano Ronaldo a remporté son deuxième titre de la Ligue des nations en 2025 et est actuellement l'une des équipes les plus fortes d'Europe, malgré un effectif légèrement moins fourni que celui d'autres grandes puissances européennes comme l'Angleterre et la France.

Elle n'a pas encore remporté le titre tant convoité de la Coupe du monde, et cela pourrait bien être la dernière chance pour le légendaire Ronaldo de réaliser ce rêve pour son pays.

Outre son attaquant vétéran, le Portugal dispose d'un effectif bien équilibré, avec des joueurs de qualité dans tous les compartiments du jeu.

Un autre élément émotionnel lié à la campagne du Portugal pour la Coupe du monde l'année prochaine est le décès tragique de l'attaquant Diogo Jota. La nouvelle de la mort de Jota a été un choc pour le monde du football. Il n'avait que 28 ans et venait de remporter le titre de Premier League avec Liverpool ainsi que la Ligue des nations avec le Portugal.

Cette perte a été difficile à accepter pour toute la communauté du football, en particulier pour ses coéquipiers. Son absence pourrait servir de motivation supplémentaire pour l'équipe portugaise, qui sera déterminée à tout donner et à remporter le trophée en sa mémoire.

À quoi ressemble leur équipe à l'approche du tournoi ? GOAL passe en revue les joueurs à leur disposition.