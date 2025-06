Equipe de France, un nouveau soutien de poids pour Zinedine Zidane

Un grand nom du football français milite pour la nomination de Zinedine Zidane à la tête des Bleus.

À l’heure où l’hypothèse d’un changement à la tête des Bleus en 2026 prend de plus en plus de consistance, les déclarations se multiplient et les soutiens s’affichent. Une voix forte du football français s’est récemment exprimée en faveur de Zinedine Zidane, apportant un appui inattendu mais symboliquement fort à une potentielle passation. Ce soutien, venu d’un ancien occupant du banc tricolore, pourrait bien influencer la réflexion de la Fédération française de football, alors que la succession de Didier Deschamps semble se profiler dans les mois à venir.