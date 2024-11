Florian Thauvin a envoyé un nouveau message à Didier Deschamps, dimanche.

L’Equipe de France affronte respectivement Israël et l’Italie les 14 et 17 novembre prochains pour les 5e et 6e journées de Ligue des Nations. Des rencontres que ne disputera pas Florian Thauvin qui n’a plus joué en sélection depuis cinq ans. Mais l’international français aimerait bien rejouer avec les Bleus et l’a encore fait savoir à Didier Deschamps, ce dimanche.