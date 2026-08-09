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Équation difficile : le départ d'Araújo place 5 options défensives sur la table du Barça

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Deco lance la recherche de la solution

Le départ de Ronald Araujo vers Liverpool a ouvert la porte au Barça pour revoir ses plans défensifs, alors que le départ du défenseur uruguayen est passé du statut de simple hypothèse à celui de décision définitive, après son entretien avec Hansi Flick.

Avec le départ du joueur vers l'Angleterre, Deco, le directeur sportif du Barça, a commencé à étudier de nouvelles options pour renforcer l'axe de la défense, dans un délicat exercice d'équilibre entre les besoins défensifs de l'équipe et d'autres priorités sur le marché des transferts.

  • Un départ surprise : la position de Flick règle tout

    Selon le journal Marca, « Araujo avait affirmé à plusieurs reprises son souhait de poursuivre l'aventure avec le Barça, si bien que son départ a surpris jusqu'à certains de ses coéquipiers au sein du club catalan. Mais, une fois la position de Flick clarifiée, il a préféré vivre une nouvelle expérience, en rejoignant Liverpool jusqu'en juin, avec un contrat courant jusqu'en 2031 ».

    Liverpool dispose d'une option d'achat sur le joueur pour environ 50 millions d'euros, et le club anglais prendra également en charge l'intégralité de son salaire, l'un des plus élevés au Barça, ce qui contribuera à alléger sensiblement la masse salariale du club catalan.

    Araujo a quitté la Ciutat Esportiva Joan Gamper avec ses valises, après avoir fait ses adieux à ses coéquipiers et au personnel du club avant de s'envoler pour l'Angleterre.

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  • Un départ qui n'était pas prévu de cette manière

    Le départ d'Araujo ne faisait pas partie du plan initial du Barça, même si l'éventualité de son départ existait, d'autant que le joueur lui-même n'était pas enthousiaste à l'idée de quitter le club. Mais la confirmation de ce départ a imposé une nouvelle réalité à Flick et Deco.

    Le duo a commencé à évaluer le besoin de l'équipe de recruter un nouveau défenseur central, une démarche qui n'était pas fortement envisagée quelques jours auparavant, au vu de l'abondance des options défensives dans l'effectif.

    Flick dispose actuellement de Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Eric García, Koundé, Álvaro Cortés, ainsi que Gerard Martín, tandis que Rodri, dont l'arrivée au Barça est attendue, peut également occuper le poste de défenseur central.

    Mais les ambitions du Barça pour la saison 2026-2027, avec en tête la lutte pour la Ligue des champions, poussent le staff technique à envisager de disposer d'options plus prêtes, notamment en raison des inquiétudes liées aux blessures dont souffre Christensen, ainsi que du besoin de certains autres éléments de progresser davantage.

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  • Deco rouvre le dossier de l'axe de la défense

    Le journal a affirmé : « C'est pour cette raison que Deco a repris sa quête d'un défenseur central et a commencé à explorer les options disponibles sur le marché. Plusieurs noms et profils sont sur la table, mais la décision finale dépendra de la vision de Flick et du budget disponible pour renforcer d'autres postes que le club juge plus urgents. »

    En tête de ces priorités figurent les recrutements potentiels de Rodri ou de Julián Álvarez, ainsi que les fonds qui pourraient entrer dans les caisses du club grâce à d'autres transactions, comme le transfert possible de Ferran Torres au Paris Saint-Germain.

    La décision de recruter un nouveau défenseur sera également influencée par les opportunités qui se présenteront sur le marché des transferts, d'autant que le Barça travaillait jusqu'à récemment sur d'autres dossiers, avant d'être sur le point de finaliser l'arrivée du milieu de terrain espagnol en provenance de Manchester City.

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  • Laporte sur la photo, mais aucune négociation

    Ces derniers jours, le nom d'Aymeric Laporte a circulé comme l'une des options possibles pour remplacer Araujo, mais il n'existe pour l'instant aucune négociation entre les deux parties.

    Marca a poursuivi : « Les informations disponibles indiquent que ce qui s'est passé s'est limité à une rencontre amicale ayant réuni Laporte et sa famille avec des personnes liées au Barça durant la Coupe du monde, tandis que le défenseur espagnol reste l'un des noms qui séduisent Deco et Flick. »

    Le média a ajouté : « Laporte n'est pas le seul nom associé au Barça, puisque les noms de Cristian Romero, Loukeba, William Saliba et Herington sont également apparus, mais Deco conserve aussi d'autres options qu'il n'a pas encore dévoilées. »

    Et de conclure : « Ainsi, le départ d'Araujo a remis le dossier de l'axe défensif sur la table du Barça, ouvrant une nouvelle phase d'arbitrage entre le besoin sportif, le budget et ce que le marché peut offrir. »

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