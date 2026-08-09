Le départ d'Araujo ne faisait pas partie du plan initial du Barça, même si l'éventualité de son départ existait, d'autant que le joueur lui-même n'était pas enthousiaste à l'idée de quitter le club. Mais la confirmation de ce départ a imposé une nouvelle réalité à Flick et Deco.
Le duo a commencé à évaluer le besoin de l'équipe de recruter un nouveau défenseur central, une démarche qui n'était pas fortement envisagée quelques jours auparavant, au vu de l'abondance des options défensives dans l'effectif.
Flick dispose actuellement de Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Eric García, Koundé, Álvaro Cortés, ainsi que Gerard Martín, tandis que Rodri, dont l'arrivée au Barça est attendue, peut également occuper le poste de défenseur central.
Mais les ambitions du Barça pour la saison 2026-2027, avec en tête la lutte pour la Ligue des champions, poussent le staff technique à envisager de disposer d'options plus prêtes, notamment en raison des inquiétudes liées aux blessures dont souffre Christensen, ainsi que du besoin de certains autres éléments de progresser davantage.
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