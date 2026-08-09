Selon le journal Marca, « Araujo avait affirmé à plusieurs reprises son souhait de poursuivre l'aventure avec le Barça, si bien que son départ a surpris jusqu'à certains de ses coéquipiers au sein du club catalan. Mais, une fois la position de Flick clarifiée, il a préféré vivre une nouvelle expérience, en rejoignant Liverpool jusqu'en juin, avec un contrat courant jusqu'en 2031 ».

Liverpool dispose d'une option d'achat sur le joueur pour environ 50 millions d'euros, et le club anglais prendra également en charge l'intégralité de son salaire, l'un des plus élevés au Barça, ce qui contribuera à alléger sensiblement la masse salariale du club catalan.

Araujo a quitté la Ciutat Esportiva Joan Gamper avec ses valises, après avoir fait ses adieux à ses coéquipiers et au personnel du club avant de s'envoler pour l'Angleterre.

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