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Enzo Maresca explique la drôle de règle concernant Erling Haaland dans une nouvelle interview à Manchester City
Un nouveau plan tactique
Maresca a officiellement commencé son mandat comme entraîneur de Manchester City, en se concentrant fortement sur les habitudes structurelles qu’il attend de son effectif. Le technicien de 46 ans cherche à s’appuyer sur les bases laissées par Pep Guardiola tout en instaurant sa propre forme méticuleuse de discipline sur l’ensemble du terrain.
Un sujet majeur ressorti de ses premières interviews met en lumière les circuits de communication complexes que Maresca exige pendant les matches. Sa philosophie repose sur un contrôle absolu, jusque dans la manière dont l’équipe réagit dans les instants qui suivent immédiatement un but marqué.
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Faire respecter la discipline sur la ligne de touche
Une partie de l’identité d’entraîneur de Maresca consiste à maintenir un contact direct avec les leaders de son équipe pendant les moments intenses du match. Il a révélé une règle précise qu’il a appliquée avec succès tout au long de ses précédents passages dans le football anglais.
« À Leicester et à Chelsea, j’avais une règle : quand on marquait, le capitaine devait venir sur le banc, non pas pour célébrer, mais pour recevoir des consignes », a expliqué Maresca, soulignant sa préférence pour les ajustements tactiques plutôt que pour les débordements émotionnels.
Le dilemme Haaland
Selon The New York Times, si cette règle avait parfaitement fonctionné avec ses précédents capitaines, Maresca a apporté une brillante réserve, pleine de légèreté, au moment d’évoquer son nouveau buteur vedette à l’Etihad. La perspective de voir la machine à buts norvégienne assumer des responsabilités de leader posait visiblement un drôle de casse-tête logistique pour le banc.
« C’est une bonne question, dit-il. Si le capitaine marque, alors il peut célébrer. Si Erling est le capitaine, putain ! On a un problème, vous imaginez ? », a-t-il plaisanté, en reconnaissant la propension inévitable de l’attaquant à trouver le chemin des filets.
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À l’approche de la campagne
Au-delà de la plaisanterie bon enfant, cette anecdote souligne l’intense exigence tactique que Maresca apporte à Manchester City. Alors que la préparation de pré-saison s’intensifie, l’entraîneur tient à ce que chaque joueur comprenne précisément ses attentes avec et sans ballon.
À l’approche de la nouvelle saison, tous les regards seront tournés vers la manière dont l’effectif s’adaptera aux méthodes de Maresca. Reste à voir si Haaland se retrouvera un jour avec le brassard, mais le message de l’entraîneur est clair : le travail sur le terrain ne s’arrête jamais vraiment.
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