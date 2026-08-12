Maresca a officiellement commencé son mandat comme entraîneur de Manchester City, en se concentrant fortement sur les habitudes structurelles qu’il attend de son effectif. Le technicien de 46 ans cherche à s’appuyer sur les bases laissées par Pep Guardiola tout en instaurant sa propre forme méticuleuse de discipline sur l’ensemble du terrain.

Un sujet majeur ressorti de ses premières interviews met en lumière les circuits de communication complexes que Maresca exige pendant les matches. Sa philosophie repose sur un contrôle absolu, jusque dans la manière dont l’équipe réagit dans les instants qui suivent immédiatement un but marqué.