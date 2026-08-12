Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Enzo Maresca explique la drôle de règle concernant Erling Haaland dans une nouvelle interview à Manchester City

E. Haaland
Manchester City
E. Maresca
Premier League

Le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a révélé un dilemme amusant concernant l’attaquant vedette Erling Haaland. Le technicien italien a expliqué sa règle stricte sur les consignes données depuis la touche aux capitaines, ce qui a donné lieu à une brillante plaisanterie au sujet du puissant Norvégien.

  • Un nouveau plan tactique

    Maresca a officiellement commencé son mandat comme entraîneur de Manchester City, en se concentrant fortement sur les habitudes structurelles qu’il attend de son effectif. Le technicien de 46 ans cherche à s’appuyer sur les bases laissées par Pep Guardiola tout en instaurant sa propre forme méticuleuse de discipline sur l’ensemble du terrain.

    Un sujet majeur ressorti de ses premières interviews met en lumière les circuits de communication complexes que Maresca exige pendant les matches. Sa philosophie repose sur un contrôle absolu, jusque dans la manière dont l’équipe réagit dans les instants qui suivent immédiatement un but marqué.

    • Publicité
  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Faire respecter la discipline sur la ligne de touche

    Une partie de l’identité d’entraîneur de Maresca consiste à maintenir un contact direct avec les leaders de son équipe pendant les moments intenses du match. Il a révélé une règle précise qu’il a appliquée avec succès tout au long de ses précédents passages dans le football anglais.

    « À Leicester et à Chelsea, j’avais une règle : quand on marquait, le capitaine devait venir sur le banc, non pas pour célébrer, mais pour recevoir des consignes », a expliqué Maresca, soulignant sa préférence pour les ajustements tactiques plutôt que pour les débordements émotionnels.

  • Le dilemme Haaland

    Selon The New York Times, si cette règle avait parfaitement fonctionné avec ses précédents capitaines, Maresca a apporté une brillante réserve, pleine de légèreté, au moment d’évoquer son nouveau buteur vedette à l’Etihad. La perspective de voir la machine à buts norvégienne assumer des responsabilités de leader posait visiblement un drôle de casse-tête logistique pour le banc.

    « C’est une bonne question, dit-il. Si le capitaine marque, alors il peut célébrer. Si Erling est le capitaine, putain ! On a un problème, vous imaginez ? », a-t-il plaisanté, en reconnaissant la propension inévitable de l’attaquant à trouver le chemin des filets.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • 엔조 마레스카(Enzo Maresca)쿠팡플레이

    À l’approche de la campagne

    Au-delà de la plaisanterie bon enfant, cette anecdote souligne l’intense exigence tactique que Maresca apporte à Manchester City. Alors que la préparation de pré-saison s’intensifie, l’entraîneur tient à ce que chaque joueur comprenne précisément ses attentes avec et sans ballon.

    À l’approche de la nouvelle saison, tous les regards seront tournés vers la manière dont l’effectif s’adaptera aux méthodes de Maresca. Reste à voir si Haaland se retrouvera un jour avec le brassard, mais le message de l’entraîneur est clair : le travail sur le terrain ne s’arrête jamais vraiment.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI